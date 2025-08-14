Бійка у повітрі: родина жорстоко побила жінку в літаку

Авіакомпанія Літак авіакомпанії China Southern Airlinesпідтрердила бійку на борту одного зі своїх літаків

У Китаї на борту літака авіакомпанії China Southern Airlines сталася шокувальна сутичка. Родина напала на жінку після того, як вона поскаржилася, що маленький хлопчик безперервно штовхав її крісло протягом усього 3-годинного 47-хвилинного польоту.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Інцидент стався 7 серпня після приземлення рейсу CZ6164, що прямував з Шеньчженя до Даляня. За повідомленнями пасажирів, після посадки літака родина оточила жінку та агресивно накинулася на неї, наполягаючи на тому, що вона мала проявити більше співчуття, адже «він же дитина».

Ескалація конфлікту

Пасажири розповіли, що хлопчик, який сидів безпосередньо за жінкою, постійно штовхав її крісло під час польоту. Попри численні зауваження, він продовжував це робити. Пізніше, під час виходу з літака, він навмисно штовхнув жінку, внаслідок чого її навушники впали на підлогу.

Один із пасажирів зафіксував на відео бурхливі події, що розгорнулися в салоні літака після посадки. На кадрах видно, як жінка кричить: «Викличте поліцію! Ви занадто далеко зайшли!», коли її штовхають та тягнуть на підлогу. У відповідь один із членів родини хлопчика вигукує: «Він же дитина! Невже ви не можете зрозуміти?».

Інші пасажири та бортпровідники намагалися втрутитися, але їх відштовхували. Свідки стверджують, що до нападу приєдналися батьки хлопчика та його старша сестра. Батько штовхнув жінку, мати кричала на неї, а сестра тягнула її за волосся.

Реакція авіакомпанії та поліції

Авіакомпанія China Southern Airlines підтвердила інцидент, заявивши, що екіпаж допоміг врегулювати ситуацію, а також була викликана поліція, яка зараз займається розслідуванням. Управління громадської безпеки аеропорту Даляня підтвердило, що справа перебуває на стадії розслідування, але не надало жодних додаткових деталей.

Нагадаємо, жінці відмовили в посадці на рейс через зовнішній вигляд. Пасажирка звинувачує Spirit Airlines у дискримінації, але в авіакомпанії вказують на «деструктивну поведінку» жінки.