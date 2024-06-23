Бійня у Дагестані: чи причетні спецслужби РФ і кому вона може бути вигідна

На думку голови ЦПД, ці події можуть призвести до третьої Кавказької війни.
Заворушення і стрілянину в Дагестані могли організувати російські спецслужби.
Таку думку висловив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Найперше, Коваленко звернув увагу на такий момент: російські так звані "воєнкори" добре підготувалися. У нього склалося враження, що про всі події Z-блогери знали заздалегідь.
"Оперативно виходять тексти вже з висновками, десь я вже це бачив. Точно, в "Крокусі", який розстріляли ІДІЛівці, з якими давно працює ФСБ", – зазначив він.
Коваленко назвав два основні фактори, що впливають на ситуацію в Дагестані:
- 1. Популярність двох проповідників-салафітів, заборонених у рф, які є головними ідеологами всіх попередніх протестів за мовчазної згоди частини імамів.
- 2. Роль соцмереж, зокрема Instagram, яка є найпопулярнішою соцмережею в регіоні і не контролюється російськими силовиками.
"Яку б версію не придумав (глава ФСБ) Бортніков, керівництво ФСБ після "Крокуса" і Дагестану має піти у відставку", – каже Коваленко.
За інформацією голови ЦПД, у російській спецслужбі ФСБ зараз триває протистояння між групами впливу, і нинішнього керівника Бортнікова активно намагаються випхати геть. Відповідно, не можна виключати, що події в Дагестані організовані однією з цих груп впливу.
"Також потрібно розуміти, що Кадиров вкрай слабкий у Чечні, також є проблема в Дагестані. Поступово все може докотитися до третьої Кавказької війни, коли сфери впливу почнуть ділити там", – підсумував Андрій Коваленко.
Нагадаємо, що у неділю, 23 червня, у двох міста Дагестану – Махачкалі та Дербенті – група невідомих озброєних чоловіків напала на силовиків, храм РПЦ та синагогу. Відомо про велику кількість убитих, серед яких є представники поліції, священник РПЦ та сторож церкви.
За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, число загиблих у Дагестані після нападу досягло дев'яти, семеро з них — силовики, постраждали 25 людей.
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