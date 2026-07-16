Бійці "Омеги" знищили російський бомбардувальник Су-24М на аеродромі "Саки" в окупованому Криму (відео)

Су-24 Фото ілюстративне / © Сегодня

Реклама

Спецпризначенці Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України заявили про знищення російського фронтового бомбардувальника Су-24М на військовому аеродромі «Саки» у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

За інформацією НГУ, операцію виконали бойові водолази Центру спеціального призначення «Омега», які після виявлення цілі спланували та здійснили удар безпілотниками.

Реклама

Бійці ЦСП Омега заявили про успішний удар по російському Су-24М на аеродромі Саки Відео НГУ

Літак саме готувався до бойового вильоту

У Нацгвардії стверджують, що атака відбулася саме в той момент, коли літак готувався до бойового вильоту для завдання ударів по території України.

«Перший БпЛА влучив у носову частину Су-24М, другий завдав повторного удару в район паливних баків, остаточно спричинивши його знищення», — йдеться у повідомленні.

У НГУ зазначили, що операція демонструє здатність українських підрозділів завдавати високоточних ударів по військових об’єктах противника на значній оперативній глибині.

Також у Національній гвардії наголосили, що поряд із підрозділом «Омега» бойові завдання на відстані понад 100 кілометрів виконують підрозділи 1-го корпусу НГУ «Азов» та 2-го корпусу НГУ «Хартія».

Реклама

За даними відомства, основними цілями таких ударів є логістичні маршрути, склади боєприпасів, командні пункти, засоби протиповітряної оборони, місця зосередження особового складу та авіація РФ.

У Нацгвардії заявили, що продовжують розвивати спроможності підрозділів безпілотних систем і завдавати ударів по ключових військових об’єктах держави-агресора.

Нагадаємо, раніше стало відомо про нічне полювання на танкери РФ. Тоді ще 13 суден уражено біля Криму. Якщо детально, то у середу, 15 липня, у низці районів тимчасово анексованого Криму, зокрема і в Керчі, сталися відключення світла після атаки безпілотників. Ба більше, в районі спостерігалися перебої з водопостачанням.

Новини партнерів