Біженка показала меню в таборі для переселенців у Бельгії

Скріншт сніданку / © Скріншот з відео

Реклама

Біженка, яка отримала притулок у Бельгії, вирішила поділитися досвідом адаптації. У ролику вона продемонструвала меню та доступні продукти в таборі для новоприбулих.

Блогерка @ammigrantka, яка активно висвітлює життя біженців у Бельгії, опублікувала відео з оглядом меню для новоприбулих у таборі.

«Це абсолютно звичайний сніданок, він однаковий щодня», — розповіла вона.

Реклама

Блогерка показує, як формує свій сніданок у таборі: на тарілку вона поклала хліб із джемами, обрала йогурт, а наприкінці демонструє пластівці, які додає молоко.

Частина глядачів розкритикувала блогерку, звинувачуючи її у невдячності, але вона наголосила, що лише показує меню і не критикує асортимент страв.

«Це відео було зняте як продовження серії, і воно адресоване тим, хто цікавився, що саме дають на сніданок. Це не є вираженням невдоволення», — пояснила вона

Глядачі відео висловлювали різні думки щодо харчування в таборі. Одна з коментаторок підкреслила, що сніданки стають можливими завдяки щоденній непомітній праці персоналу.

Реклама

Інша учасниця обговорення зазначила, що нічого небезпечного не відбувається, їжі вистачає, і калорій для непрацюючої людини більш ніж достатньо, а питання про те, що меню «повторюється», вона вважає безпідставним. На цей коментар авторка відео відповіла емоційно, заявивши: «Які ще бомби! Я не з України! Навіщо стільки ворожості до людей?». Один із користувачів також уточнив, що табір працює за програмою Azule (Азуль) і призначений не для громадян України, а для інших категорій біженців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські біженці, які знайшли прихисток у Бельгії, можуть розраховувати на одну з найвищих фінансових допомог серед усіх країн Євросоюзу.