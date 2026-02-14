Біженка з України відверто розповіла про життя в Іспанії: подробиці

Іспанія / © Getty Images

Історії українських біженців часто сповнені коливань між бажанням жити в безпеці та тугою за домом. Українка на імʼя Влада пройшла складний шлях адаптації: вона виїхала до Іспанії, розчарувалася, повернулася в Україну, але згодом змушена була знову пакувати валізи.

Про це вона розповіла своєму блозі в Instagram.

Вперше Влада переїхала до сонячної Іспанії разом із батьками у 2023 році. Однак тоді еміграція тривала лише чотири місяці. Дівчина зізнається, що її стосунки з цією європейською країною були «такими ж пристрасними, як і сама Іспанія».

За словами українки, три роки тому вона буквально втікала звідти, попри чудовий клімат та атмосферу. На той момент вона не могла оцінити переваги закордонного життя, постійно порівнюючи його з українським.

«В Україні все було краще — люди, звичний ритм, стиль та правила життя, хороший сервіс, швидкий розвиток всіх сфер і швидкий темп життя», — розповідає Влада.

Повернувшись додому, вона два роки насолоджувалася життям у звичному середовищі, відчуваючи, що перебуває на своєму місці. Проте реалії війни згодом змінили її сприйняття.

Переломним моментом стала поїздка до батьків «на канікули». Повернувшись після місяця спокійного життя до Одеси на початку літа 2025 року, дівчина відчула разючий контраст.

«З місця, в якому тече життя, в якому люди не бояться прокинутись чи не прокинутись від вибуху, в якому звук літака, салюта чи мопеда нікого не лякає, я повернулася в країну, де все не розслаблено. Де з кордону і чим ближче до Одеси, де ми жили, тим більше я боялася кожного шереху», — ділиться спогадами авторка.

Влада зізнається, що такої істерики від страху за власне життя вона не відчувала навіть на початку повномасштабного вторгнення. Постійні спогади про мирне життя за кордоном викликали в неї відчуття безсилля. Ситуацію ускладнювало те, що вона не могла просто виїхати, адже її в Україні тримало кохання.

Рішення про повторну еміграцію було ухвалено миттєво, як тільки з’явилася така можливість. За словами дівчини, ключовим фактором став закон, що дозволяв виїзд чоловікам віком до 22 років.

«Після ухвалення закону про те, що чоловіки до 22 років можуть виїжджати, ми з хлопцем за один день зібрали речі в коробки і виїхали в Молдову», — розповідає блогерка.

З Молдови пара дісталася Іспанії. Зараз вони мешкають там уже п’ять місяців. Влада зізнається, що цього разу її сприйняття змінилося, і тепер вона вважає Іспанію «найкращою країною з тих, в яких встигла пожити».

