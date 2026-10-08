Біженці в Нідерландах потрапили під удар: рішення суду та важливі моменти для українців

Українські біженці / © ТСН.ua

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Суд Європейського Союзу зобов’язав уряд Нідерландів розглянути 140 тис. заяв про надання притулку від українських біженців, що раніше «заморожувалося». Це означає, що українцям, які живуть там за тимчасовим захистом, може довестися проходити ще одну, значно складнішу імміграційну процедуру.

Про це повідомляє DutchNews.

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Суд Європейського Союзу в Люксембурзі постановив, що уряд Нідерландів має розглянути близько 140 тис. заяв на притулок, поданих українськими біженцями. Таке рішення може створити значне додаткове навантаження на нідерландську бюрократичну систему, яка вже працює на межі своїх можливостей.

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Правила для біженців у Нідерландах

Після початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року українці, які прибули до Нідерландів, отримали захист відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист. Вона передбачає для них право на проживання, роботу та доступ до медичної допомоги.

Водночас нідерландське законодавство передбачає необхідність подання окремої офіційної заяви на отримання притулку. Однак Служба імміграції та натуралізації Нідерландів (IND) фактично «заморожувала» розгляд таких заяв, оскільки тимчасовий захист уже забезпечував українцям відповідні права.

Рішення суду щодо притулку в Нідерландах

Ситуація змінилася після того, як громадянин Китаю, який до початку повномасштабної війни жив в Україні разом із дружиною-українкою та дитиною, звернувся до окружного суду Гааги. Чоловік вимагав, щоб його заяву на притулок розглянули.

Суд зобов’язав міністра у справах притулку ухвалити відповідне рішення та встановив штраф за протермінування — 100 євро за кожен день, але не більше ніж 7500 євро.

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Уряд Нідерландів оскаржив це рішення, проте суд ЄС не підтримав його позицію. Судді зазначили, що стандартний термін розгляду заяв, який становить до 21 місяця, поширюється також на людей, які виїхали з України. Це стосується і громадян третіх країн, а також осіб, які вже перебувають під тимчасовим захистом.

«Довгий час ми вирішували не розглядати заяви від українців через те, що вони вже були захищені, а також через їхню величезну кількість. Тепер суд чітко сказав, що ми повинні це зробити», — констатував міністр у справах притулку Нідерландів Барт ван ден Брінк.

Що це означає для українських біженців

У Нідерландській раді з питань біженців (Vluchtelingenwerk) зазначають, що проходження стандартної процедури отримання притулку може посилити невизначеність для українців, які наразі не можуть безпечно повернутися на Батьківщину.

Очікується, що заяви розглядатимуть у зворотному порядку — спочатку документи людей, які прибули до Нідерландів нещодавно, а також приблизно 5000 заявників, які вже перебувають у листку очікування.

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Водночас європейські правила передбачають можливість подовження термінів розгляду у разі масового надходження заяв. Крім того, пріоритет можуть надавати найуразливішим категоріям, зокрема сім’ям із дітьми.

Нідерланди залишаються однією з небагатьох держав ЄС, де українці фактично стикаються з такою подвійною процедурою.

До слова, Фінляндія масово закриває центри для біженців через зменшення кількості людей та зміни в законодавстві: до кінця лютого 2027 року припинять роботу 16 установ. Від 1 вересня 2026 року українці та інші особи з тимчасовим захистом, які отримали право на муніципальне проживання, зобов’язані протягом трьох місяців переїхати з центрів до власного чи муніципального житла.

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