ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1189
Час на прочитання
1 хв

Біженцям з України буде простіше влаштуватись на роботу в одній з країн ЄС

Міністерство праці і соціальних справ Чеської Республіки готує програму, яка дозволить значно прискорити працевлаштування українців.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Чехія хоче прискорити працевлаштування українців

Чехія хоче прискорити працевлаштування українців / © Associated Press

У Чехії хочуть суттєво пришвидшити працевлаштування біженців з України.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Зокрема, міністр праці Чехії Алеш Юхелка зазначив, що чинний вже обговорює проєкт економічної стратегії, що включає спрощення набору іноземних працівників.

«Ми вже кілька років бачимо — і ми бачили це ще до російської агресії в Україні, — що в плані будівництва, догляду за літніми людьми в будинках для людей похилого віку, охорони здоров’я Чеська Республіка точно не зможе обійтися без українських біженців у такій великій кількості», — сказав Юхелка.

Наразі в Чехії працевлаштовано 210 тисяч біженців з України. Це 25% з 816,6 тисяч усіх іноземців, які працюють в цій країні.

Раніше повідомлялося, що українці, які перебувають в Ірландії під тимчасовим захистом, отримали гарантію подальшого легального перебування.

Крім того, у Польщі зміняться умови виплати допомоги біженцям з України. Зокрема, зміняться умови виплати українським біженцям в Польщі так званої «допомоги 800+». Нові правила передбачають вимогу щодо професійної діяльності та повторне подання заяв.

Дата публікації
Кількість переглядів
1189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie