Біженцям з України буде простіше влаштуватись на роботу в одній з країн ЄС

Чехія хоче прискорити працевлаштування українців / © Associated Press

У Чехії хочуть суттєво пришвидшити працевлаштування біженців з України.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Зокрема, міністр праці Чехії Алеш Юхелка зазначив, що чинний вже обговорює проєкт економічної стратегії, що включає спрощення набору іноземних працівників.

«Ми вже кілька років бачимо — і ми бачили це ще до російської агресії в Україні, — що в плані будівництва, догляду за літніми людьми в будинках для людей похилого віку, охорони здоров’я Чеська Республіка точно не зможе обійтися без українських біженців у такій великій кількості», — сказав Юхелка.

Наразі в Чехії працевлаштовано 210 тисяч біженців з України. Це 25% з 816,6 тисяч усіх іноземців, які працюють в цій країні.

Раніше повідомлялося, що українці, які перебувають в Ірландії під тимчасовим захистом, отримали гарантію подальшого легального перебування.

Крім того, у Польщі зміняться умови виплати допомоги біженцям з України. Зокрема, зміняться умови виплати українським біженцям в Польщі так званої «допомоги 800+». Нові правила передбачають вимогу щодо професійної діяльності та повторне подання заяв.