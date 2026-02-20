- Дата публікації
Біженцям з України буде простіше влаштуватись на роботу в одній з країн ЄС
Міністерство праці і соціальних справ Чеської Республіки готує програму, яка дозволить значно прискорити працевлаштування українців.
У Чехії хочуть суттєво пришвидшити працевлаштування біженців з України.
Про це повідомляє Ceske Noviny.
Зокрема, міністр праці Чехії Алеш Юхелка зазначив, що чинний вже обговорює проєкт економічної стратегії, що включає спрощення набору іноземних працівників.
«Ми вже кілька років бачимо — і ми бачили це ще до російської агресії в Україні, — що в плані будівництва, догляду за літніми людьми в будинках для людей похилого віку, охорони здоров’я Чеська Республіка точно не зможе обійтися без українських біженців у такій великій кількості», — сказав Юхелка.
Наразі в Чехії працевлаштовано 210 тисяч біженців з України. Це 25% з 816,6 тисяч усіх іноземців, які працюють в цій країні.
Раніше повідомлялося, що українці, які перебувають в Ірландії під тимчасовим захистом, отримали гарантію подальшого легального перебування.
Крім того, у Польщі зміняться умови виплати допомоги біженцям з України. Зокрема, зміняться умови виплати українським біженцям в Польщі так званої «допомоги 800+». Нові правила передбачають вимогу щодо професійної діяльності та повторне подання заяв.