Біженців змусять повернути гроші в одній з країн Європи: чи зачепить це українців

Британія змусить частину біженців повернути гроші з виплат / © Associated Press

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Британський уряд планує зобов’язати людей, які отримали статус біженця у Сполученому Королівстві, повертати державі кошти.

Про це повідомили в уряді Великої Британії.

Законопроєкт передбачає, що дорослі біженці з достатнім доходом мають поступово компенсувати витрати держави на своє утримання. Очікувана сума компенсації — близько 10 тисяч фунтів стерлінгів.

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Водночас уряд матиме право коригувати як розмір платежу, так і порогові значення доходу — щоб не штовхати мігрантів у злидні.

За даними британського МВС, лише 2025 року на підтримку шукачів притулку витрачено близько 4 мільярдів фунтів стерлінгів.

Більшість громадян України, які перебувають у Британії, під дію нового законопроєкту не підпадають. Документ взагалі не згадує українців окремо — адже переважна більшість із них прибула за спеціальними державними програмами: Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme та Ukraine Extension Scheme. Учасники цих програм одразу після в’їзду отримують право на проживання, роботу та медичні послуги і офіційно не вважаються шукачами притулку в класичному розумінні.

Українці за кордоном — останні новини

У Німеччині українські біженці стикаються з жорсткими вимогами до реєстрації, податків та страхування собак, що суттєво різняться залежно від федеральної землі. Через обмеження для великих і бійцівських порід деяким власникам доводиться повертати тварин додому, попри готовність виконувати всі формальності.

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У Нідерландах для українців із тимчасовим захистом персональний номер BSN є обов’язковою умовою для роботи, медицини, банківських послуг та державних виплат. Отримати його можна в муніципалітеті за місцем проживання або в спеціальних реєстраційних пунктах, маючи при собі паспорт і підтвердження адреси.

У Польщі набули чинності нові правила проживання для українських біженців, а це означає, що тисячі людей можуть втратити безкоштовне житло. Всі українці в Польщі, які отримали PESEL на підставі документів без чинного закордонного паспорта, повинні актуалізувати дані в реєстрі PESEL до 31 серпня 2026 року. Ігнорування цієї процедури призведе до автоматичної втрати статусу UKR та відповідних соціальних прав.

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