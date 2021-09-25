Біженці із захопленого Афганістану напали на американську військовослужбовицю: деталі

Інцидент стався 19 вересня.

Кілька афганських біженців напали на військовослужбовицю Сполучених Штатів на базі Збройних сил Форт-Блісс в штаті Нью-Мексико.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

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За словам представника спецслужби Дженетта Харпера, інцидент стався 19 вересня. Кілька чоловіків, що прибули з Афганістану, тимчасово перебували на базі. Згодом вони напали на військову. Інформації про її стан не розголошують.

"Ми отримали звернення з бази Форт-Блісс і вивчаємо обставини справи. На базі ввели додаткові заходи безпеки. Зокмрема, посилили патрулі і зробили додаткове освітлення", - розповів Харпер.

Наразі подію вивчає Федеральне бюро розслідувань.

Як повідомлялося, Сполучені Штати завершили воєнну операцію, яка тривала останні 20 років та остаточно вивели свої війська з Афганістану. Незадовго до опівночі 31 серпня з Кабула вилетів останній американський літак. Зараз летовище перебуває повністю під контролем талібів. Бойовики відсвяткували це салютами, автоматними чергами в повітря і символічними трунами з натівськими прапорами.

Нагадаємо, 15 серпня речник політичного офісу радикального ісламістського руху "Талібан" Мухаммед Наїм заявив про "завершення війни" в Афганістані. Цього дня бойовики увійшли до столиці Кабула, а перед цим захопили низку стратегічних та найбільших міст країни. Президент Афганістану Ашраф Гані 15 серпня втік з країни, але обіцяв повернутися.

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