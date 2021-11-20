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Біженці намагались перетнути кордон та кидали каміння: у Польщі за допомогу іноземцям затримали двох українців

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Біженці намагались перетнути кордон та кидали каміння: у Польщі за допомогу іноземцям затримали двох українців

Straż Graniczna

Біженці знову намагались потрапити на територію Польщі.

У Польщі 19 листопада за допомогу біженцям затримали двох громадян України та одного німця. 

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі Straż Graniczna. 

Польські прикордонники повідомили, що у п'ятницю, 19 листопада, зі сторони Білорусі було 195 спроб незаконного перетину кордону. 

"Затримано 5 іноземців. 82 іноземцям було наказано покинути територію Польщі. Також за допомогу затримали двох українців та одного німця", - повідомили у Польщі. 

Також польські прикордонники повідомили, що поблизу села Дубичі Церковні група біженців намагалась прорвати польсько-білоруський кордон. Їх затримали. 

"Найбільша група складалась із 200 осіб. Іноземці поводились агресивно. Вони кидали каміння, петарди та використовували сльозогінний газ", - повідомляє Straż Graniczna. 

Нагадаємо, влада Білорусі заявила, що станом на 18 листопада на території країни перебуває близько 7 тисяч біженців. Водночас у так званих стихійних таборах на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю розмістилися близько 2 тисячі мігрантів.

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