Біженці намагались перетнути кордон та кидали каміння: у Польщі за допомогу іноземцям затримали двох українців

Біженці намагались перетнути кордон та кидали каміння: у Польщі за допомогу іноземцям затримали двох українців

Біженці знову намагались потрапити на територію Польщі.

У Польщі 19 листопада за допомогу біженцям затримали двох громадян України та одного німця.

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Про це повідомляє прикордонна служба Польщі Straż Graniczna.

Польські прикордонники повідомили, що у п'ятницю, 19 листопада, зі сторони Білорусі було 195 спроб незаконного перетину кордону.

"Затримано 5 іноземців. 82 іноземцям було наказано покинути територію Польщі. Також за допомогу затримали двох українців та одного німця", - повідомили у Польщі.

W piątek 19.11 na granicy #funkcjonariuszeSG odnotowali 195 prób jej nielegalnego przekroczenia.Zatrzymanych zostało 5 cudzoziemców. Wobec 82 cudzoziemców wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Za pomocnictwo zatrzymano 2 ob.Ukrainy i ob.Niemiec.#NaStraży pic.twitter.com/mO0KxUpfiP — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 20, 2021

Також польські прикордонники повідомили, що поблизу села Дубичі Церковні група біженців намагалась прорвати польсько-білоруський кордон. Їх затримали.

"Найбільша група складалась із 200 осіб. Іноземці поводились агресивно. Вони кидали каміння, петарди та використовували сльозогінний газ", - повідомляє Straż Graniczna.

Wczoraj na gr.odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych było kilka prób siłowego forsowania granicy.Największa grupa liczyła ok.200 cudzoziemców, pozostałe po kilkadziesiąt osób.Cudzoziemcy byli agresywni-rzucali kamieniami,petardami, używali gazu łzawiącego. pic.twitter.com/iXrpR2k8ne — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 20, 2021

Нагадаємо, влада Білорусі заявила, що станом на 18 листопада на території країни перебуває близько 7 тисяч біженців. Водночас у так званих стихійних таборах на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю розмістилися близько 2 тисячі мігрантів.

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