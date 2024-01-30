Біженці в Європі "поступово створюють радикальну ідеологію" — МЗС Ізраїлю

За словами ізраїльського міністра, жодні зусилля, докладені Ізраїлем для покращення життя в Газі, не змогли захистити його країну.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац застеріг Європу від зволікання, адже те, що трапилося з Ізраїлем, зрештою відбудеться і в країнах ЄС.

Про це очільник МЗС Ізраїлю сказав у інтерв'ю BILD.

Війна ХАМАС проти Ізраїлю, за словами міністра, є "війною проти всього західного світу". Кац також зазначив, що поступки тут неприпустимі.

"Жодні зусилля, докладені Ізраїлем для покращення життя в Газі, не змогли захистити його від радикальної ідеології, яку поширюють терористи, та запобігти страшній атакі 7 жовтня", - наголосив Кац.

На його думку, такий самий розвиток подій він бачить у деяких країнах Європи, де люди, які прибули як біженці, "поступово створюють радикальну ідеологію".

Ізраїль, як і раніше, має намір досягти двох найважливіших цілей на даний момент, підкреслив Кац.

"Повернути заручників і домогтися того, щоб ХАМАС більше не правил Газою", - таку мету Ізраїлю озвучив очільник МЗС.

Нагадаємо, керівник ХАМАСу Ісмаїл Ханія заявив, що отримав пропозицію про припинення вогню. Незабаром він відвідає Каїр, щоб обговорити це.

Відомо, що ЦАХАЛ у Газі знищив або поранив половину бойовиків угруповання ХАМАС.

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