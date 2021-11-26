Біженці з Білорусі влаштували бунт у таборі на території Польщі: що відбувається

Біженці з Білорусі влаштували бунт у таборі на території Польщі: що відбувається

Агресивно налаштовані іноземці намагалися зробити пролом у загородженні і вийти за його межі.

У місті Венджин на заході Польщі, де розташований закритий центр для біженців, іноземні громадяни, які прибули із території Білорусі, намагалися покинути межі табору, влаштувавши бунт на його території.

Про це у п’ятницю, 26 листопада, повідомили у польській Прикордонній охороні.

Близько сотні агресивно налаштованих іноземців влаштували заворушення: вони скандували гасла з вимогами випустити їх з центру, вибивали вікна, ламали загородження та розпалювали вогнища.

До центру довелося викликати додаткові підрозділи прикордонників та поліції. Щодо мігрантів, більшість із яких є громадянами Іраку, силу не застосовували, врегулювати ситуацію вдалося шляхом мирних переговорів.

“Ситуацію взято під контроль”, – йдеться у повідомленні прикордонників.

Sytuacja opanowana.

Dziś cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonymi ośrodku w Wędrzynie próbowali sforsować ogrodzenie. Osoby były agresywne.

W ośrodku znajduje się 600 mężczyzn- ponad połowa to obywatele Iraku.#funkcjonariuszeSG współdziałali z @PolskaPolicja #NaStraży pic.twitter.com/NXbopyuRIq — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021

Загалом у центрі для біженців у Венджині перебуває 600 чоловіків. Поблизу табору тепер перебувають посилені підрозділи поліції, зокрема з інших воєводств Польщі.

Нагадаємо, раніше мігранти знову намагалися прорватися до Польщі з території Білорусі. Штурмували нелегали польський кордон у районі Черемхи.

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