Біженку з України на смерть збив автомобіль в Британії: подробиці

У Великій Британії після наїзду автомобіля загинула 40-річна Тетяна Мартинова з Харкова, яка приїхала до уельського міста Свонсі як біженка в липні 2022 року.

Про це повідомляє BBC.

Тетяна Мартинова, яка втекла від повномасштабного російського вторгнення в Україну разом зі своїм 13-річним сином Іллею, загинула після того, як її збила машина.

Поліція Південного Уельсу повідомила, що жінка загинула після того, як її збив автомобіль Chevrolet Captiva, коли вона йшла вулицею у середу, 31 січня.

Люди, які прихистили Тетяну, називали її “відданою і старанною у своїй ніжній турботі про (свого сина) Іллю”. Вони сказали, що вона була відома в цьому районі як Таня і була “приголомшливою жінкою, багатомовною, розумною, енергійною, працьовитою”.

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Вони описали її як “непохитну опору” української громади у Свонсі, чия “тепла і приємна особистість пронизувала кожне зібрання”.

“Її численні друзі та колеги по роботі спустошені її раптовою смертю. Наші думки і молитви з Іллею тут, в Уельсі, і з родиною Тані в Україні. Таня стала нам обом як дочка. Ми оплакуємо чудову молоду жінку. Україна втратила одну з найкращих”, — розповіли люди, у яких жила Тетяна, чиїх імен не наводять.

Нагадаємо, у Великій Британії, в Единбурзі, група невідомих напала на трьох дітей з України. В поліції заявили, що напад був скоєний на расовому ґрунті.

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