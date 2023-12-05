Біженку з України, заради якої британець кинув сім'ю, силоміць виселили з його квартири

Українську біженку Софію Каркадим, яка закрутила роман з одруженим британцем, вигнали з його квартири.

Про це пише Daily Star.

23-річна жінка постала перед світовим судом Бредфорда у понеділок, 4 грудня, після того, як раніше визнала себе винною у нападі на працівника служби екстреної допомоги, коли вони намагалися виселити її з дому колишнього бойфренда Тоні Гарнетта.

Софія зійшлася з 30-річним Тоні у травні 2022 року через 10 днів після того, як він та його партнерка Лорна Гарретт прийняли її до себе в сім'ю, як біженку. Вони усі разом жили у їхньому домі у Бредфорді. Пара закохалася та разом переїхала до орендованого помешкання у тому самому місті.

Фото з соцмереж

Проте все швидко змінилося, і у вересні Тоні кинув Софію. Він звинуватив українку у жорстокому поводженні та сильному вживанні алкоголю. Він стверджував, що пара посварилася, оскільки його нова кохана ревнувала до дітей.

Софія Каркадим і Тоні Гарнетт / Фото: instagram.com/sonya_dobrvlsk

Суд почув, що Софія перебувала у квартирі свого колишнього коханого 29 травня 2023 року та відмовилася покинути її. Поліція прибула на місце події близько 17:00 після того, як сусід поскаржився на шум усередині, повідомила прокурорка Шабіна Тадж.

Софія пояснила, що була "засмучена" через загибель друга на війні в Україні. Потім до квартири прийшов Тоні і зажадав забрати свої речі, додавши, що хоче, щоб Каркадим виселили з помешкання. Але хоча поліцейські декілька разів намагалися забрати жінку, вона відмовилася йти. Потім поліцейський Ендрю Джординсон одягнув на Софію наручники, але їй вдалося вислизнути однією рукою. Джординсон та його колега схопили її і винесли з квартири, скувавши їй руки за спиною.

Звертаючись до суду, Джординсон сказав: "Обвинувачена подивилася донизу, а потім вкусила мене за руку між великим та вказівним пальцями правої руки. Я скрикнув і штовхнув її на підлогу, щоб вона не вкусила знову".

Софія Каркадим / Фото: instagram.com/sonya_dobrvlsk

Суд також почув, що Софія демонструвала "безладну поведінку". "Вона кричала дорогою до поліцейської дільниці", - сказала Тадж.

Пом'якшуючи ситуацію, Ліза Джуліан заявила, що Софія живе в Україні і повернулася до Бредфорда спеціально для розгляду своєї судової справи. Вона додала, що після вторгнення вона провела час у різних частинах Європи, перш ніж опинитися у Західному Йоркширі.

Софія Каркадим / Фото: instagram.com/sonya_dobrvlsk

Про конкретний інцидент за участю Джординсона Джуліан сказала: "Вона пила і щойно дізналася, що її друга в Україні було вбито".

Голова колегії Браян Аутло сказав, що ситуація Софії була "незвичною", і їй було наказано виплатити компенсацію у розмірі 150 фунтів стерлінгів.

Передбачається, що вона планує повернутися до України "якнайшвидше".

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