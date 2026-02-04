ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
2 хв

Бізнес не замінить безпеку: експерти розкритикували мирний план Трампа і торгівлю з Кремлем

Експерти сумніваються, що торговельні угоди між США та Росією зможуть запобігти новій війні в Україні, незважаючи на плани адміністрації Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Бізнес не замінить безпеку: експерти розкритикували мирний план Трампа і торгівлю з Кремлем

© ТСН

Ключовим елементом мирної ініціативи адміністрації президента США Дональда Трампа щодо України є переконання, що відновлення торговельних зв’язків між США та Росією зможе запобігти відновленню війни. Ба більше, американські інвестори отримають прибуток.

Про це йдеться у матеріалі Foreign Policy.

«Проте аналітики, які раніше працювали в економічному секторі Росії, ставлять під сумнів реалістичність цього підходу», — зазначається в матералі.

Вони зауважують, що торгівля сама по собі не може гарантувати мир, а Росія далеко не є «невикористаним Ельдорадо» для бізнесу.

«Ми знову потрапляємо в ту саму пастку, думаючи, що бізнес може змінити політичні відносини», — говорить колишній ризиковий аналітик, який працював у Москві.

За словами експертів, торгівля не вирішує глибинних політичних і військових конфліктів. Без комплексних домовленостей про безпеку і територіальну цілісність будь-які економічні угоди ризикують лише посилити напруженість, а не принести стійкий мир.

«Інвестори можуть отримати прибуток, але це не означає, що війна закінчиться», — додають аналітики.

На тлі цього США продовжують шукати шляхи поєднання економічного тиску та дипломатії для стримування Росії, проте експерти попереджають: без комплексної стратегії, лише через торговельні угоди мир неможливий.

Тим часом стало відомо, що спецпредставник США Стів Віткофф вкотре вирушає на переговори в Абу-Дабі. Ті сам представники президента Дональда Трампа проведуть чергові тристоронні переговори в ОАЕ з питань війни між Росією та Україною.

Переговори в ОАЕ між делегаціями України та РФ відбудуться 4 лютого. І у Києві наголошують, що Вашингтон може проігноруватиме реальні дії Москви.

Дата публікації
Кількість переглядів
32
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie