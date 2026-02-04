- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 32
- Час на прочитання
- 2 хв
Бізнес не замінить безпеку: експерти розкритикували мирний план Трампа і торгівлю з Кремлем
Експерти сумніваються, що торговельні угоди між США та Росією зможуть запобігти новій війні в Україні, незважаючи на плани адміністрації Трампа.
Ключовим елементом мирної ініціативи адміністрації президента США Дональда Трампа щодо України є переконання, що відновлення торговельних зв’язків між США та Росією зможе запобігти відновленню війни. Ба більше, американські інвестори отримають прибуток.
Про це йдеться у матеріалі Foreign Policy.
«Проте аналітики, які раніше працювали в економічному секторі Росії, ставлять під сумнів реалістичність цього підходу», — зазначається в матералі.
Вони зауважують, що торгівля сама по собі не може гарантувати мир, а Росія далеко не є «невикористаним Ельдорадо» для бізнесу.
«Ми знову потрапляємо в ту саму пастку, думаючи, що бізнес може змінити політичні відносини», — говорить колишній ризиковий аналітик, який працював у Москві.
За словами експертів, торгівля не вирішує глибинних політичних і військових конфліктів. Без комплексних домовленостей про безпеку і територіальну цілісність будь-які економічні угоди ризикують лише посилити напруженість, а не принести стійкий мир.
«Інвестори можуть отримати прибуток, але це не означає, що війна закінчиться», — додають аналітики.
На тлі цього США продовжують шукати шляхи поєднання економічного тиску та дипломатії для стримування Росії, проте експерти попереджають: без комплексної стратегії, лише через торговельні угоди мир неможливий.
Тим часом стало відомо, що спецпредставник США Стів Віткофф вкотре вирушає на переговори в Абу-Дабі. Ті сам представники президента Дональда Трампа проведуть чергові тристоронні переговори в ОАЕ з питань війни між Росією та Україною.
Переговори в ОАЕ між делегаціями України та РФ відбудуться 4 лютого. І у Києві наголошують, що Вашингтон може проігноруватиме реальні дії Москви.