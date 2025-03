Бізнесмен інсценував власну смерть, вбивши безхатька – фото

У Бразилії бізнесмена-шахрая звинувачують у тому, що він інсценував власну смерть, вбивши безхатька і видавши тіло за своє.

Про це повідомляє Need To Know.

Еділсон Пітер і неназваний спільник були заарештовані в п'ятницю, 28 лютого. 41-річний Пітер підозрюється в інсценуванні власного зникнення, а потім у спробі двічі інсценувати власну смерть.

Він вже перебував під слідством за шахрайство, оскільки нібито ошукував клієнтів своєї компанії з виробництва сонячних панелей. Вважається, що він намагався інсценувати власне вбивство, щоб уникнути необхідності платити своїм постачальникам або клієнтам.

Начальник поліції Фабіано Тоніаццо повідомив місцевим ЗМІ: "Його компанія продавала сонячні панелі, але він не платив ні постачальникам, ні виробникам панелей. Він також продавав сонячні ферми, але не доставляв панелі клієнтам, які за них заплатили".

Еділсон Пітер

Розслідування почалося 12 лютого, коли стало відомо про зникнення Пітера. Його згорілий пікап був знайдений з почорнілим тілом всередині 15 лютого. Детективам на той час було невідомо, що тіло належало безхатьку, якого, ймовірно, вбили Пітер і його 38-річний спільник.

Згорілий пікап

Коли Пітер зрозумів, що тіло буде перевірено на ДНК, він знову спробував інсценувати свою смерть. Його родині та місцевим ЗМІ було надіслано відео, на якому його катували ймовірні викрадачі. На ньому було видно, як йому відрізали частину пальця і вирвали два зуби.

Тоніаццо сказав: "Відео вирізане, а на другому ви бачите, як шини та гілки спалюють паливом. Звичайно, ви не можете сказати, чи є під ним тіло, а ми знаємо, що його немає".

Невдовзі після оприлюднення відео пляшку з частиною пальця та двома зубами кинули в будинок дівчини Пітера. Зрештою мертвого впізнали як Вандерлея Вешенфельдера.

Поліція знала, що Пітер живий, оскільки свідки бачили, як він звертався за лікуванням після ампутації до медичного закладу.

Його та його спільника затримали в Навегантесі, Бразилія, де були зафіксовані злочини. Вони скористалися своїм правом зберігати мовчання під час допиту, а потім були взяті під варту. Спільник відсидів за вбивства.

Еділсон Пітер і неназваний спільник були заарештовані

Адвокати Пітера Лариса Перейра Де Пін і Пауло Енріке Де Пін Рамос заявили: "Ми наголошуємо на важливості відповідального розгляду справи з дотриманням належної правової процедури та презумпції невинуватості".

Нагадаємо, криптотрейдер застрелився у прямому ефірі після того, як втратив $500. Американцю було 23 роки.

