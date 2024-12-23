В авіакатастрофі загинув бізнесмен і вся його родина: подробиці трагедії

У Бразилії літак, на борту якого перебував бізнесмен Луїс Клаудійо Галеазі разом із сім'єю, розбився в популярному курортному містечку Грамаду, що на півдні країни.

Про це пише The Independent.

Літак впав у житловому районі, пошкодивши будинок та магазин мобільних телефонів. Унаслідок катастрофи загинули всі 10 осіб, що були на борту, зокрема Галеазі, його дружина, три доньки та інші члени родини.

Повідомляється, що літак злетів з аеропорту Канела в штаті Ріу-Гранде-ду-Сул і впав через кілька хвилин у центрі Грамаду. За повідомленням бразильських органів влади, літак, який, ймовірно, пілотував бізнесмен, вдарився в димар будинку, а потім — у другий поверх будівлі, перш ніж влетіти в магазин мобільних телефонів. Окрім загиблих, щонайменше 17 осіб зазнали травм, зокрема двоє перебувають у критичному стані.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що люди постраждали також через вдихання диму, оскільки на місці аварії виникла пожежа. Грамаду, де сталася катастрофа, є популярним туристичним курортом, особливо в різдвяний період, коли сюди приїжджають туристи для відпочинку в горах.

Причини аварії поки що залишаються невідомими, і бразильські органи влади проводять розслідування. Президент Бразилії Лула да Сілва висловив співчуття родинам загиблих і побажав швидкого одужання постраждалим.

Нагадаємо, 14 грудня колишній міністр оборони Бразилії Вальтер Брага Нетто був заарештований за звинуваченням у спробі військового перевороту.

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