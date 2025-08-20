Бізнесмен зґвалтував у літаку 15-річну дівчину, поки та спала

Дівчина на борту літака / © pexels.com

Реклама

Суд визнав винним 44-річного бізнесмена у сексуальному насильстві над 15-річною дівчиною під час авіарейсу з Мумбаї до Цюриха. Інцидент стався в березні, коли чоловік напав на підлітку, яка спала на сусідньому сидінні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Одружений бізнесмен, який летів до Бельгії, напав на дівчину на сидінні поряд після того, як вона заснула на борту рейсу з Мумбаї до Цюриха. До цього чоловік мав коротку розмову з підліткою, після чого вона заснула. Тоді зловмисник почав скоювати щодо неї та себе сексуальні дії.

Реклама

Обвинувачений визнав провину в суді та заявив, що усвідомив свою помилку. Бізнесмен також зізнався, що дівчина не давала згоди на сексуальний контакт.

Суд ухвалив вирок щодо зловмисника після того, як у Швейцарії набула чинності нова поправка до законодавства «ні означає ні». Згідно з нею, зґвалтуванням вважається будь-який статевий акт, якщо жертва словами чи жестами висловила незгоду. Йдеться не лише про примусовий статевий акт із жінкою, а й інші форми фізичного проникнення. Стан шоку жертви також може бути розцінений як ознака відмови.

Суд визнав бізнесмена винним у зґвалтуванні та сексуальних діях щодо дитини. Чоловік отримав 1,5 року умовного терміну, але не відбуватиме покарання, адже перебував під вартою від березня. Суддя назвав вирок «досить м’яким» і «ледве доречним».

Злочинцю також заборонили в’їзд до Швейцарії на п’ять років і назавжди заборонили будь-яку діяльність, пов’язану з регулярними контактами з неповнолітніми.

Реклама

Судові витрати становили майже 9000 швейцарських франків (461 470 грн). Конфісковані 1360 франків (69 733 грн) буде використано для їхнього покриття.

Після суду чоловіка передали до міграційної служби для депортації.

Нагадаємо, раніше у міжнародному аеропорту Сан-Франциско після приземлення рейсу з Міннеаполіса правоохоронці затримали 34-річного другого пілота Рустома Бхагвагара. Його заарештували за підозрою у зберіганні матеріалів із сексуальним насильством над дітьми.