Бізнесмен знепритомнів поруч з Трампом: подробиці інциденту в Овальному кабінеті

Гордон Фіндлі знепритомнів під час пресконференції Дональда Трампа / © скриншот з відео

Реклама

Високопоставлений представник фармацевтичної компанії Novo Nordisk Гордон Фіндлі знепритомнів у четвер в Овальному кабінеті Білого дому під час пресконференції, яку проводив президент США Дональд Трамп. Зустріч з журналістами була присвячена угоді про зниження цін на ліки проти ожиріння. Відео інциденту одразу з’явилося в Мережі.

Про це пише Anadolu.

Несподіване переривання трансляції

Інцидент стався під час оголошення про значну угоду з фармацевтичними компаніями Novo Nordisk (виробник Wegovy та Ozempic) та Eli Lilly, спрямовану на зниження цін та розширення покриття популярних ліків для схуднення. Гордон Фіндлі, представник Novo Nordisk, знепритомнів саме тоді, коли виступав виконавчий директор Eli Lilly Девід Рікс.

Реклама

Момент, коли представник компанії знепритомнів, був зафіксований на відео, після чого пряму трансляцію одразу перервали, а журналістів попросили залишити Овальний кабінет. Білий дім швидко надав коментар щодо ситуації.

«Під час оголошення в Овальному кабінеті представник однієї з компаній знепритомнів. Медичний підрозділ Білого дому швидко втрутився, і з джентльменом усе гаразд. Пресконференція незабаром відновиться», — заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Реакція Трампа та допомога лікаря Оза

Дональд Трамп звернув увагу на інцидент і запитав, чи все гаразд. Після відновлення пресконференції Трамп коротко прокоментував ситуацію.

«Представник однієї з компаній трохи запаморочився і впав, але він у порядку. Вони просто вивели його [з кабінету — ред.], і тут є лікарі. Але він у порядку», — зазначив президент США.

Реклама

Серед тих, хто негайно кинувся на допомогу, був лікар Мехмет Оз, який обіймає посаду адміністратора Центрів Medicare та Medicaid Services в адміністрації Трампа. Він допоміг безпечно опустити чоловіка на підлогу. Міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший також був присутній і «поспішив за медичною допомогою, поки інші доглядали за чоловіком», повідомив заступник прессекретаря Білого дому Куш Десаї.

Хоча причини інциденту залишаються невідомими, офіційні особи Білого дому підтвердили, що після отримання медичної допомоги на місці події чоловік почувався добре.

Нагадаємо, у США показали, який вигляд має Овальний кабінет президента Дональда Трампа. Надмірне обрамлення кімнати золотом викликало жваві обговорення серед американців та у глобальній Мережі.