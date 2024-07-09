Бізнесмени з оточення Путіна отримали мільярди доларів дивідендів через війну в Україні

Багато з них пов'язані особисто з Путіним.

Російські магнати отримали мільярди доларів дивідендів, оскільки їхні компанії відновили або збільшили виплати на тлі послаблення економічної невизначеності через війну Кремля в Україні.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, принаймні десяток бізнесменів заробили понад 1 трильйон рублів (11,3 мільярда доларів) 2023 року та в першому кварталі цього року. Багато з них тісно пов’язані з президентом Володимиром Путіним і включають тих, хто потрапив під санкції через війну.

Очолив список Вагіт Алекперов, ключовий акціонер і колишній президент нафтового гіганта ПАТ "Лукойл" з приблизно 186 мільярдами рублів дивідендів. Він перебуває під санкціями Великої Британії та Австралії, але наразі уникав покарань США та Європейського Союзу.

Далі йдуть мільярдери Олексій Мордашов з ПАТ "Северсталь" і Володимир Лісін з ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" з дивідендним доходом 148 млрд і 121 млрд рублів відповідно. Мордашов перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС, а щодо Лісіна немає серйозних обмежень.

У список також входять соратник Путіна-мільярдер Геннадій Тимченко і Тетяна Литвиненко, яка отримала частку в ПАТ "ФосАгро" до того, як її чоловік Володимир потрапив під санкції США 2023 року. Володимир Литвиненко є ректором Санкт-Петербурзького гірничого університету, де Путін отримав докторський ступінь1997 року і був керівником кампанії президента в місті під час трьох виборів.

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