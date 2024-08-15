Благодійна організація боротьби з бідністю роздала 400 людей цукерки з метамфетаміном – фото

Поліція Нової Зеландії намагається відстежити солодощі, що містять "потенційно-смертельні дози метамфетаміну" після того, як вони були поширені благодійною організацією в Окленді.

Про це повідомляє ВВС.

До 400 осіб могли отримати солодощі від Auckland City Mission у складі продовольчої посилки, заявила благодійна організація боротьби з бідністю. Солодощі були пожертвувані анонімно одним із громадян у запечатаному роздрібному упакованні. Щонайменше троє людей, зокрема дитина, згодом звернулися за медичною допомогою, хоча наразі ніхто з них не перебуває у лікарні.

"Ми не знали, що льодяники містили метамфетамін, коли їх поширювали", - повідомив представник благодійної організації.

За даними Фонду боротьби з наркотиками Нової Зеландії, кожна окрема насолода може коштувати близько 1000 новозеландських доларів (601 долар США).

Поліція заявляє, що інцидент міг бути випадковістю, а не цілеспрямованою операцією, але вони не зробили жодних висновків, оскільки ще рано про це говорити.

Цукерка з метамфетаміном / Фото: The Auckland City Mission

Благодійна організація повідомила владу після того, як один із одержувачів повідомив про "дивні на смак" цукерки. Тоді деякі співробітники організації самі скуштували солодощі та погодилися зі скаргами, а потім почали "почуватися дивно". Потім вони відправили цукерки на проведення тестів до наркологічного фонду, які підтвердили, що у зразках містилися потенційно смертельні дози метамфетаміну. У своїй заяві фонд повідомив, що вони виявили близько 3 г метамфетаміну у цукерці, відправленій на тестування.

"Звичайна доза для проковтування становить від 10 до 25 мг, тому цей льодяник містив до 300 доз", - говорить Сара Гелм, додавши, що проковтування такої кількості наркотику "надзвичайно небезпечне і може призвести до смерті".

За даними фонду, метамфетамін може спричинити біль у грудях, прискорене серцебиття, судоми, гіпертермію, делірій та непритомність.

Поліція попросила людей, які мають ці солодощі, негайно зв'язатися з ними.

Цукерка з метамфетаміном / Фото: New Zealand Drug Foundation

Тим часом, малайзійська компанія Rinda заявила, що "не використовує та не схвалює використання будь-яких незаконних наркотиків" у своїй продукції.

"Ми тісно співпрацюватимемо з правоохоронними органами та відповідними органами влади, щоб вирішити цю проблему та захистити цілісність нашого бренду", — йдеться у заяві компанії.

Стівен Пе, генеральний менеджер компанії, повідомив місцевому сайту новин Stuff NZ, що цукерки з наркотиками, які він бачив на фотографіях, були білими, тоді як продукція Rinda — жовтого кольору.

Нагадаємо, небезпечний злочинець, якого розшукували 20 років, влаштувався на роботу поліцейським. Він вчинив убивство ще у грудні 2004 року.

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