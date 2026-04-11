Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі

Сходження благодатного вогню. / © Associated Press

У Велику суботу, яка цього року припала на 11 квітня, в Єрусалимі у храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь.

Про це стало відомо під час трансляції щорічної урочистої церемонії.

Щороку церемонію сходження Благодатного вогню проводять напередодні Великодня, а сам чин відбувається у Кувуклії (каплиці) Гробу Господнього.

Під час обряду всередині храму погашені усі свічки та лампадки. Вхід до каплиці зачиняють, а двері накладають особливу воскову печатку воротарів Храму Гробу Господнього.

Після цього Єрусалимський патріарх, тримаючи у руках купу з 33 свічок для прийняття Благодатного вогню, тричі обходить Кувуклію з особливою молитвою. Потім входить до каплиці Гробу Господнього та промовляє молитви біля Триденного ложа Христа Спасителя. Через п’ять-десять хвилин відбувається сходження Благодатного Вогню.

Що відомо про нинішню церемонію Сходження

Цього року у Єрусалимі церемонія сходження Благодатного вогню відбудеться у фактично закритому форматі. Рішення ухвалили ізраїльські правоохоронці, адже через загострення на Близькому Сході існує загрозу обстрілів.

Зазвичай біля Гробу Господнього збираються тисячі вірян, аби на власні очі побачити це диво. Втім, нинішні умови не дозволяють проводити масові заходи, бо безпека людей залишається головним пріоритетом.

До храму допустять лише обмежену кількість людей: представникам духовенства та офіційних делегацій. Доступ до Старого міста контролюватимуть.

Нагадаємо, через різні календарні системи католики та православні часто святкують Великдень (Воскресіння Христове) в різні дні. У західній традиції, якої дотримуються римсько-католицька церква та більшість протестантських громад, Великдень святкували 5 квітня. Православний Великдень святкуватиметься в неділю, 12 квітня. Це - на цілий тиждень пізніше, ніж у католиків.