Блекаут на Кубі: острів поринув у темряву вчетверте за півроку

Мільйони кубинців залишилися без електрики після того, як на острові сталася чергова аварія в енергосистемі

Мільйони людей на Кубі залишилися без електрики після того, як у суботу, 15 березня, у національній електромережі стався масштабний збій.

Про це повідомляє AP News.

Масштабне відключення електроенергії стало четвертим за останні шість місяців у країні, яка і так страждає від гострої економічної кризи. Аналітики пов'язують кризу в економіці з наслідками пандемії COVID-19, внутрішньою політикою, що спровокувала інфляцію, і насамперед посиленням санкцій з боку США.

Міністерство енергетики та гірничодобувної промисловості у соціальних мережах пояснило останнє відключення відмовою підстанції у передмісті столиці Гавани.

Директор департаменту електропостачання Ласаро Герра заявив в ефірі національного телебачення, що генерацію частково відновили, і електроенергія вже подається на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, відновлено електропостачання лікарень.

Влада Куби оголосила, що прийняла стратегію децентралізації енергосистеми.

"Стратегія полягає у створенні "мікросистем", які з'єднуватимуться одна з одною для поступового відновлення електропостачання по всій країні. Декілька з них уже працюють у провінціях Гуантанамо, Сантьяго, Лас-Тунас та Пінар-дель-Ріо", – йдеться у заяві Союзу електроенергетики Куби.

Куба пережила аналогічні відключення електроенергії у жовтні, листопаді та грудні. Крім того, в середині лютого влада на два дні призупинила роботу навчальних закладів, промислових підприємств та інших об'єктів через дефіцит електроенергії понад 50%.

На думку експертів, перебої з електропостачанням – це результат нестачі палива на електростанціях та проблем зі старою інфраструктурою. Більшість електростанцій у країні було збудовано понад 30 років тому і з того часу не модернізувалося.

Нагадаємо, у жовтні минулого року на Кубі вийшла з ладу найбільша електростанція Антоніо Гутьєраса в Матансасі. Внаслідок аварії мільйони людей залишилися без електрики.

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