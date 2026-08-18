Блекаут на підступах до Кремля: дрони почали нищити енергетику Підмосков’я

Пожежі у Підмосков’ї після атаки дронів 18 серпня / © Exilenova+

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Масштабна атака безпілотників на Московську область 18 серпня призвела до серйозних проблем в енергосистемі регіону. Тисячі споживачів залишилися без світла, а місцева влада запровадила особливий режим роботи після пошкоджень підстанцій.

Про це повідомили Павлово-Посадська філія «Мособленерго» та російське видання «Агентство».

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Після нічної дронової атаки на Московську область Павлово-Посадська філія «Мособленерго» заявила про масштабне відключення електроенергії. Це перший випадок масового знеструмлення в регіоні від початку року.

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За оцінками «Агентства», ймовірний удар по енергетичній інфраструктурі Підмосков’я стався на тлі заяв українських енергетичних компаній про почастішання російських атак на їхні об’єкти напередодні зимового періоду.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив про пошкодження у Павлово-Посадському та Богородському округах, Коломні, Котельниках і Електросталі. В Електросталі, за його словами, постраждала трансформаторна підстанція. Найбільших наслідків атака завдала Павлово-Посадському округу: там згорів приватний будинок, а також виникли пожежі у двох будівлях.

Після атаки філія «Мособленерго» повідомила про запровадження особливого режиму роботи «у зв’язку з пошкодженням електромережевого обладнання вищої електромережевої організації, що спричинило знеструмлення 109 ТП АТ „Мособленерго“ у м. о. Лікіно-Дульово та м. о. Оріхово-Зуєво». За інформацією компанії, електропостачання було припинено для понад 10 тис. споживачів та 46 соціально значущих об’єктів.

Попереднього разу про відключення електроенергії через атаку безпілотників у Підмосков’ї повідомляли 16 серпня. Тоді знеструмлення не мало масового характеру: у Подольську без електрики залишилися 110 приватних будинків.

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Атака на Москву та область 18 серпня — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня Москва та Підмосков’я зазнали масованої атаки безпілотників, через що у столиці РФ закрили небо та затримали рейси. Російські моніторингові канали заявляли про наліт близько 620 дронів і роботу ППО, проте місцеві пабліки повідомляли про серію вибухів та влучання в регіоні. Зокрема, зафіксовано пожежу на складі Wildberries, повідомлялося про ймовірні удари по складу Ozon, Московському НПЗ та підприємству у Павловському Посаді.

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