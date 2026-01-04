Блекаут у Берліні: десятки тисяч німців провели ніч у холоді та темряві внаслідок диверсії

Блекаут у Берліні / Ілюстративне фото

У південно-західній частині Берліна десятки тисяч людей залишилися без електропостачання. Зимова ніч при температурах близько нуля стала випробуванням для мешканців німецької столиці. Тисячі родин змушені були шукати прихистку в друзів або грітися в аварійних пунктах через відсутність світла та тепла.

Про ситуацію в Берліні повідомляє видання FAZ.

Масштаби аварії

Спочатку без світла залишилися 45 000 домогосподарств та 2200 фірм у районах Ніколасзеє, Целендорф, Ваннзеє та Ліхтерфельде. Станом на ніч 4 січня енергетикам вдалося частково відновити постачання для 7000 абонентів.

Однак ситуація залишається критичною:

«Станом на зараз 38 000 домогосподарств і понад 2000 комерційних клієнтів все ще відключені від мережі», — йдеться у публікації.

Оператор мереж Stromnetz Berlin прогнозує, що повне відновлення електропостачання можливе не раніше другої половини дня четверга.

Причина — диверсія

Інцидент стався рано-вранці в суботу: загорілася кабельна перемичка над Тельтов-каналом, що живить електростанцію Ліхтерфельде. Вогонь пошкодив важливі магістральні лінії.

Поліція веде розслідування за фактом підпалу.

«Службі державної безпеки, яка відповідає за політичні злочини, надійшов лист із зізнанням, справжність якого наразі перевіряється», — повідомили правоохоронці.

В офісі сенаторки з економіки Франциски Гіффай підтвердили, що влада виходить із версії про «навмисний акт». Зазвичай заміна таких високовольтних кабелів триває п’ять тижнів, але зараз будівельники намагаються звести тимчасову схему за лічені дні.

Життя в темряві

Відключення електрики потягнуло за собою низку проблем:

Зникло опалення: Більшість систем, навіть газових, потребують електрики для роботи насосів та контролерів. Також постраждало централізоване теплопостачання.

Закриті магазини: Супермаркети та крамниці не працюють.

Проблеми зі зв’язком: Поліція попереджає про збої в роботі мобільних та стаціонарних телефонів.

Влада відкрила пункти обігріву в церквах та адміністративних будівлях, де люди можуть зарядити телефони та випити гарячого. На темних вулицях посилено патрулювання поліції, встановлено додаткові світлові вежі для безпеки.

Рятувальники закликають берлінців бути обережними з альтернативними джерелами тепла та світла і радять використовувати ліхтарики, як безпечнішу заміну свічкам.

Нагадаємо, тисячі пасажирів були заблоковані у Британії та Франції перед Новим роком через блекаут у тунелі під Ла-Маншем. Люди, які планували зустріти Новий рік із рідними, не змогли перетнути тунель, що призвело до опинилися заблокованими по обидва боки Ла-Маншу. В Лондоні нерви людей не витримують, доводиться втручатися поліції, а водії авто застрягли в безвихідній ситуації.