Блекаут у Берліні / © Getty Images

Відповідальність за диверсію, яка залишила без світла столицю Німеччини Берлін, взяла на себе ліворадикальна група Vulkan. Однак помилки в тексті листа, оприлюдненого диверсантами, вказують на те, що його переклали з російської на німецьку мову.

Про це пише німецьке видання Welt.

Зокрема, на можливу причетність держави-агресорки вказав депутат Бундестагу від Християнсько-демократичної партії ФРН (ХДС) Родеріх Кізеветтер.

Політик заявив виданню, що в листі, в якому лівоекстремістська група взяла на себе відповідальність за підпал кабельного мосту 4 січня, використовується «дивна мова та незвичайні формулювання».

Кізеветтер назвав мову листа «кострубатою» та зауважив, що або ліві екстремісти не володіють належним чином німецькою мовою, або «їм наказують, що вони мають говорити».

Він наголосив, що цій версії необхідно приділити увагу.

Експертка зі штучного інтелекту Андреа Шлютер у коментарі виданню заявила, що досить впевнена в тому, що деякі формулювання «не були одразу складені німецькою мовою».

Однак заступник начальника берлінської поліції Марко Лангнер запевнив ЗМІ, що на російський слід у розслідуванні диверсії «нічого не вказує».

За його словами, все дуже чітко веде до німецьких радикалів. Слідство вважає публічне визнання причетності угруповання справжнім і вказує на те, що такі листи — типовий почерк подібних організацій, а цілі нападу «також підходять».

Нагадаємо, в південно-західній частині Берліна десятки тисяч людей залишилися без електропостачання. Зимова ніч за температури близько нуля стала випробуванням для мешканців німецької столиці.