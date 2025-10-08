Блекаут у Москві: чи змінить він перебіг війни та дії Кремля — експерт

Блекаут у Москві - сіф чи реальність / © Associated Press

Реклама

Потенційний блекаут у Москві не зможе змінити ставлення Кремля та громадян РФ до війни.

Експерт із міжнародних енергетичних питань та безпеки Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» сказав про це в інтерв’ю «Главреду».

Аналітик вважає, що це — ілюзія, і закликає зосередитися на конкретних діях, а не на пустих розмовах.

Реклама

Чому не варто обговорювати можливий блекаут

Гончар наголосив, що дискусії щодо ймовірного відключення світла в російській столиці в осінньо-зимовий період передчасні та безглузді. На його думку, такі обговорення лише наслідують західну логіку: намагання налякати агресора словом, що на практиці майже не працює.

«Спочатку потрібно діяти, а вже потім інформувати, а не навпаки. Краще менше говорити й більше робити», — зауважив експерт.

Гончар стверджує: навіть якщо блекаут у Москві станеться, це не змінить фундаментального ставлення росіян і російського керівництва до військових дій. Він нагадав, що надмірне обговорення гіпотетичних засобів впливу, як-от українські балістичні системи чи ракети «Фламінго», лише призводить до збільшення ворожих ударів по українських містах, які є центрами нашого оборонного виробництва.

«Агресор продовжуватиме війну, поки його не привести до стану недієздатності. Розмови на нього не впливають», — резюмував Михайло Гончар.

Реклама

Системна криза в енергетиці РФ: Дефіцит і санкції

Тим часом, ситуація в самій російській енергосистемі далека від стабільності. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що енергосектор РФ переживає глибоку кризу, спричинену внутрішніми проблемами.

За його даними, дефіцит потужностей у країні вже сягнув 25 ГВт, що робить систему надзвичайно вразливою. Цей стан є наслідком не випадкових збоїв, а масштабних системних проблем.

Через дефіцит електроенергії 42 регіони Росії вже змушені запроваджувати обмеження у пікові години — від центральних областей до Сибіру та Далекого Сходу.

Коваленко підкреслив, що міжнародні санкції завдали енергетиці РФ «серйозного, фактично невідновного удару». У Росії відсутні резерви, інфраструктура деградує, а плану виходу з кризи немає. Він припускає, що в порівнянні з майбутніми енергетичними проблемами, втрата нафтопереробних заводів здаватиметься незначною.

Реклама

На думку керівника ЦПД, керівництво РФ зараз має один основний план: вберегти Москву, жертвуючи заради цього інтересами решти регіонів. Санкції та удари по українській інфраструктурі, зрештою, гарантують російському населенню «холодну і темну зиму».

Нагадаємо, експерт з питань авіації Костянтин Криволап відверто розповів, чим Україна може відповісти Росії і чому не б’є по столиці, адже має технічні можливості для здійснення комбінованих атак на Москву.

Також експерт Павло Нарожний розповів, як Україна може влаштувати блекаут у Росії власною зброєю.