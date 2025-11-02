- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 1 хв
Блекаут у Москві: експерт оцінив можливості українських ударів
Деякі об’єкти в Москві та Підмосков’ї мають високий рівень захисту, але українські фахівці уміють знаходити вразливі точки.
Відключення світла у Підмосков’ї через «аварійну ситуацію» після атаки українських дронів може свідчити, що Україна має можливість спричинити блекаут навіть у столиці Російської Федерації.
Про це заявив експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в коментарі телеканалу «Київ24».
За його словами, знеструмлення Москви — завдання складне, але здійсненне.
«Ми можемо частково знеструмити певні регіони в Москві, Підмосков’ї та Великому кільці навколо Москви… можемо поступово наближатися до енергетичного блекауту ключових об’єктів», — зазначив експерт.
Станіслав Ігнатьєв назвав три можливі сценарії:
удари по газорозподільних підстанціях;
удари по самих об’єктах генерації;
удари по ключових підстанціях.
Він зауважив, що деякі об’єкти мають високий рівень захисту, але українські фахівці вже знаходили вразливі точки, зокрема в інфраструктурі, що постачає паливо на окуповані території.
Нагадаємо, у ніч проти 2 листопада українські дрони уразили 5 електропідстанцій на території РФ.