Блекаут у Москві: експерт оцінив можливості українських ударів

Атака на Росію / © ТСН.ua

Реклама

Відключення світла у Підмосков’ї через «аварійну ситуацію» після атаки українських дронів може свідчити, що Україна має можливість спричинити блекаут навіть у столиці Російської Федерації.

Про це заявив експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в коментарі телеканалу «Київ24».

За його словами, знеструмлення Москви — завдання складне, але здійсненне.

Реклама

«Ми можемо частково знеструмити певні регіони в Москві, Підмосков’ї та Великому кільці навколо Москви… можемо поступово наближатися до енергетичного блекауту ключових об’єктів», — зазначив експерт.

Станіслав Ігнатьєв назвав три можливі сценарії:

удари по газорозподільних підстанціях;

удари по самих об’єктах генерації;

удари по ключових підстанціях.

Він зауважив, що деякі об’єкти мають високий рівень захисту, але українські фахівці вже знаходили вразливі точки, зокрема в інфраструктурі, що постачає паливо на окуповані території.

Нагадаємо, у ніч проти 2 листопада українські дрони уразили 5 електропідстанцій на території РФ.