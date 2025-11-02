ТСН у соціальних мережах

125
Блекаут у Москві: експерт оцінив можливості українських ударів

Деякі об’єкти в Москві та Підмосков’ї мають високий рівень захисту, але українські фахівці уміють знаходити вразливі точки.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

Відключення світла у Підмосков’ї через «аварійну ситуацію» після атаки українських дронів може свідчити, що Україна має можливість спричинити блекаут навіть у столиці Російської Федерації.

Про це заявив експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в коментарі телеканалу «Київ24».

За його словами, знеструмлення Москви — завдання складне, але здійсненне.

«Ми можемо частково знеструмити певні регіони в Москві, Підмосков’ї та Великому кільці навколо Москви… можемо поступово наближатися до енергетичного блекауту ключових об’єктів», — зазначив експерт.

Станіслав Ігнатьєв назвав три можливі сценарії:

  • удари по газорозподільних підстанціях;

  • удари по самих об’єктах генерації;

  • удари по ключових підстанціях.

Він зауважив, що деякі об’єкти мають високий рівень захисту, але українські фахівці вже знаходили вразливі точки, зокрема в інфраструктурі, що постачає паливо на окуповані території.

Нагадаємо, у ніч проти 2 листопада українські дрони уразили 5 електропідстанцій на території РФ.

