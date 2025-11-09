Блекаут у Москві та закінчення війни — Портников пояснив наслідки відключень світла в РФ

Блекаути в Росії — помста чи вплив на перебіг війни / © Associated Press

Реклама

Відсутність світла в російських оселях навряд чи похитне бажання Кремля продовжувати війну проти України.

Таку думку висловив український журналіст і публіцист Віталій Портников на своєму YouTube‑каналі.

За його словами, завершення агресії залежатиме не від тимчасових незручностей — на кшталт блекаутів — а від розвалу фінансових, демографічних та соціальних ресурсів, які дозволяють Росії вести бойові дії.

Реклама

Портников зауважує: емоційні заклики «затемнити» російські міста можна зрозуміти як своєрідну помсту — людям, які, на думку багатьох, байдужі до страждань України. Проте, наголошує він, темрява не припинить імперських амбіцій Кремля. Навпаки, такі кроки можуть ще більше об’єднати населення навколо влади й підкріпити наративи про «зовнішню загрозу».

Журналіст підкреслив, що реальну зміну ситуації можуть принести лише системні удари по воєнно-економічному потенціалу Росії — усунення доходів від енергетики, руйнування виробничих ланцюгів та виснаження ресурсів, які фінансують війну.

Зазначимо, що раніше Портников казав про активізацію ударів РФ по тилових містах і промислових об’єктах України, що може призвести до масштабного руйнування інфраструктури.

Нагадаємо, знищення чи збереження моделі РФ безпосередньо залежить від України, також вважає публіцист Віталій Портников.

Реклама

На його думку, у разі програшу Кремля у війні розпочнеться реальний, а не формальний етап розпаду імперської державності. Для Москви утримання України є останнім шансом.