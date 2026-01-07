ТСН у соціальних мережах

Світ
1261
3 хв

Блекаут у Німеччині триватиме ще дуже довго: у чому причина

Виявилось, що Німеччина є вразливою до диверсій через підземну систему комунікацій та відсутність охорони критичної інфраструктури.

Наталія Магдик
Блекаут

Блекаут / © Associated Press

Особливості організації інженерних мереж у Німеччині, де всі комунікації прокладені під землею та практично не охороняються, створюють вразливість до можливих диверсій, а пошук і ліквідація пошкоджень є складним і тривалим процесом.

Про це розповіла програмна директорка AdlerA e. V. Оксана Орел в етері телеканалу КИЇВ24.

За її словами, у Німеччині відсутні повітряні лінії електропередач та кабелі, а всі комунікації зосереджені під землею.

«Насправді в Німеччині немає вуличних стовпів і таких, як у нас, кабелів, які знаходяться в повітрі. Все знаходиться під землею. І під землею всі кабелі і всі комунікації проходять паралельно. Тобто: вода, опалення, інтернет, світло — все йде паралельно в одному, будемо так казати, каналі», — сказала вона.

Орел зазначила, що у разі пошкодження таких мереж місце аварії неможливо визначити візуально.

«І коли його якось пошкодили, це треба вскрити велику площу земельної ділянки, дуже глибоко зайти туди і пошукати всі ці місця. Тобто це не видно, це треба шукати, де відбулось саме оце пошкодження», — сказала вона.

Крім того, експертка звернула увагу на відсутність у Німеччині постійних аварійних бригад електриків.

«Це одна історія. Друга історія: оскільки у них немає потреби в тому, щоб кожен день ремонтувати після того, як, наприклад, там вітер чи дощ і світло зникає — у них немає таких потужних професійних команд електриків, які на постійній основі забезпечують діяльність електромереж. Вони працюють в більшості як аутсорс. Тобто щось сталось — дуже крайньо рідко, дуже крайньо рідко. Нікому в голову не могло прийти про те, що може бути якась диверсія, пов’язана з комунікаціями», — сказала вона.

За словами Орел, така модель функціонування інфраструктури сформувалася протягом багатьох років і призвела до фактичної відсутності охорони критичних об’єктів.

«І так триває вже дуже багато років. Тобто німці, вони звикли до того, що все в порядку. І ці об’єкти, які знаходяться критичні, вони практично не охороняються. Тобто до них є доступ. Вони знаходяться, ну, в елементарній доступності до пересічного громадянина. Я можу йти по вулиці, кинути туди будь-що — або запальничку, або що — і там може бути, ну, якась критична ситуація. Тому що нікому в голову не приходить про те, що хтось може пошкодити щось…», — сказала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у південно-західній частині Берліна десятки тисяч людей залишилися без електропостачання. Тисячі родин змушені були шукати прихистку в друзів або грітися в аварійних пунктах через відсутність світла та тепла.

Як стало відомо, загорілася кабельна перемичка над Тельтов-каналом, що живить електростанцію Ліхтерфельде. Вогонь пошкодив важливі магістральні лінії. Наразі поліція веде розслідування за фактом підпалу.

На тлі цих подій, біженці з України організували «Пункти незламності», щоб допомогти місцевим жителям.

1261
