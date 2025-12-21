Блекаут у США: 130 тисяч абонентів залишилися без світла

Блекаут у Сан-Франциско / © Twitter

Реклама

Штат Каліфорнія зіткнувся з серйозними проблемами в енергосистемі. У суботу, 20 грудня, близько 130 000 домогосподарств та підприємств раптово залишилися без електропостачання, що фактично паралізувало життя у значній частині мегаполіса.

Про це компанія комунальних послуг Pacific Gas and Electric Company (PG&E) повідомила на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі X.

Енергетики зазначили, що причини інциденту наразі встановлюються, а аварійні бригади тісно співпрацюють з міською владою для відновлення подачі струму.

Реклама

Масштаб проблеми

Аварія виявилася настільки серйозною, що зачепила приблизно третину всіх клієнтів комунального підприємства в місті. Як зазначає інформаційне агентство AP, у темряві опинилася велика частина півночі Сан-Франциско. Найбільше постраждали густонаселені райони Річмонд і Пресідіо, а також квартали навколо знаменитого парку Золоті Ворота.

Транспортний колапс

Відсутність електрики призвела до хаосу на дорогах. За даними телеканалу CBS News, у місті масово відключилися світлофори, що спровокувало численні затори. Департамент з надзвичайних ситуацій закликав мешканців утриматися від поїздок.

Крім того, зупинилася робота громадського транспорту:

закрито деякі станції метро;

тролейбуси та трамваї зупинилися просто посеред вулиць;

автобусні маршрути змінено, оскільки водії змушені об’їжджати знеструмлені ділянки.

Поліція Сан-Франциско звернулася до водіїв із проханням бути максимально обережними на перехрестях, які зараз не регулюються.

Реклама

Наразі в PG&E заявили про перші успіхи у ліквідації аварії. Компанія повідомила, що роботу електромережі вдалося стабілізувати, і нових відключень наразі не прогнозується.

Нагадаємо, минулого місяця масовий блекаут стався у Франції. Майже 200 тисяч жителів Парижа зустріли ранок у темряві: масове відключення електрики зупинило роботу громадського транспорту.