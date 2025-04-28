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Блекаут в аеропортах Європи: пасажири застрягли в дорозі
Що стало причиною масштабних відключень електроенергії в Португалії та Іспанії?
Масштабний блекаут у Європі 28 квітня торкнувся значної частини Іспанії та Португалії. Аеропорти залишилися без електроенергії, світлофори та телефонні лінії не працюють, мадридський метрополітен евакуювали, а рух поїздів зупинили.
Про це передає news.sky.com.
«Рідкісне атмосферне явище» стало причиною величезних відключень електроенергії в Португалії та Іспанії», — йдеться у повідомленні.
Блекаути накрили значну частину Іспанії та Португалії.
Що відбувається в основних аеропортах Європи
Аеропорти Іспанії та Португалії сильно постраждали від відключення електроенергії 28 квітня.
Як повідомили Sky News пасажири в трьох аеропортах, до яких журналісти звернулися по коментар, постачання електроенергії відновлюють.
Лісабон
«Ми отримали кілька повідомлень з аеропорту Лісабона про те, що електроенергія дійсно там зникла, але, схоже, її постачання вже відновилося. Однак ми не отримали жодних офіційних повідомлень від самого аеропорту. Мандрівниця Шарлотта сказала нам: „Це жахливо… аеропорт нічого не зробив, щоб допомогти нікому, і тепер просто опублікував оголошення, в якому йдеться, що всі пасажири повинні покинути аеропорт і зв’язатися зі своєю авіакомпанією“, — йдеться у повідомленні пасажирки.
Мадрид і Барселона
Aena — іспанська державна компанія, яка керує внутрішніми та міжнародними аеропортами і має інтереси в аеропортах Мексики, США, Куби, Колумбії, Бразилії, Болівії, Швеції та Британії, заявила, що через відключення електроенергії аеропорти зіткнулися із «деякими проблемами».
«Через відключення електроенергії в аеропортах відбуваються деякі проблеми. Активні генератори аварійного режиму. Будь ласка, зверніться до своєї авіакомпанії, оскільки можливі перебої з доступом та наземним транспортом»», — йдеться у повідомленні джерела.
Схожа історія в Барселоні, де люди масово заявляли про відключення електроенергії. За словами одного з пасажирів, електроенергії не було приблизно 40 хвилин, але потім постачання відновили.
«Електроенергія зараз знову ввімкнена, але екрани на гейтах досі не працюють», — сказав він.
Нагадаємо, Україна пропонує підтримку Європі після блекауту, що стався сьогодні у багатьох містах, про що стало відомо 28 квітня на тлі масштабних збоїв в електропостачанні, що торкнулися Іспанії, Португалії, а також частини Франції та Андорри.
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