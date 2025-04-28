Блекаут у Західній Європі могло спричинити "рідкісне явище": криза триватиме тиждень

Лінії електропередачі / © Associated Press

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Португальський оператор електроенергії REN стверджує, що відключення електроенергії в Португалії було спричинене збоєм в іспанській електромережі, пов’язаним з «рідкісним атмосферним явищем».

Про це повідомляє Sky News.

Португальські енергетики заявляють, що через екстремальні коливання температури в Іспанії спостерігалися «аномальні коливання» у високовольтних лініях. Це явище відоме як «індукована атмосферна варіація», яка своєю чергою призводила до коливань, що спричиняли збої синхронізації між системами.

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Це призвело до послідовних збоїв у всій об’єднаній європейській мережі, додає компанія.

REN також заявляє, що враховуючи складність проблеми, може знадобитися близько тижня, щоб мережа прийшла в нормальний стан.

З іншого боку, іспанські офіційні особи заявили, що не виключена можливість того, що відключення електроенергії, яке торкнулося Іспанії, Португалії та на короткий час — півдня Франції, було спричинене кібератакою.

Європейська комісія заявила, що контактує з владою Іспанії та Португалії і з європейською мережею операторів систем передачі ENTSO-E, щоб спробувати визначити причину збою.

Нагадаємо, в понеділок, 28 квітня, відключення електроенергії паралізувало низку країн Європи, спричинивши транспортний колапс і проблеми зі зв’язком.