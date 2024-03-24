Бліцкриг із використанням ядерної зброї: білоруський опозиціонер про плани Путіна та Лукашенка

За словами опозиціонера, влада РФ і Білорусі готує використання ядерної зброї та "бліцкриг на Вільнюс".

Диктаторські режими Путіна та Лукашенка готують плани використання ядерної зброї та "бліцкригу на Вільнюс".

Про це заявив білоруський опозиціонер, член Об'єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської Валерій Сахащик, виступаючи 24 березня у Варшаві на мітингу, присвяченому Дню Волі – 106-й річниці проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки.

"Я це точно знаю", – цитує Сахащика білоруське опозиційне видання "Позірк".

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Сахащик стверджує, що "білоруські генерали зі своїми колегами з Москви малюють стрілки на картах у бік Вільнюса". За його словами, Путін та Лукашенко сподіваються, що "цивілізований світ буде шокований" такою ескалацією агресії та "зупинить опір".

Білоруський опозиціонер припускає, що використання ядерної зброї та напад на Литву Москва та Мінськ планують через невдачі у війні з Україною.

"Я, будучи фахівцем військовим, маючи комунікацію з колегами у всіх західних країнах, впевнений на 100%: на Росію чекає велика військова катастрофа. Я впевнений, що російські та білоруські генерали добре це відчувають", — говорить Сахащик.

Нагадаємо, Москва та Мінськ 25 травня 2023 року підписали документи про розміщення на території Білорусі російської нестратегічної ядерної зброї.

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