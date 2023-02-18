Блінкен анонсував потужну промову Байдена у Польщі: про що говоритиме лідер США

Кулеба також сподівається, що промова Байдена буде потужною і матиме вплив для очільника Кремля Путіна.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що президент США Джо Байден під час свого візиту до Польщі 20-22 лютого виступить із важливою заявою.

Про це головний дипломат США сказав під час Мюнхенської безпекової конференції.

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"Я дуже хочу наголосити, що президент буде мати дуже важливу промову в Польщі наступного тижня… Ніколи не лізьте поперед свого боса, він все скаже сам", – із сарказмом сказав Блінкен, рпісля цього всі присутні у залі почали сміятися.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба також сподівається, що промова Байдена буде потужною і матиме вплив для очільника Кремля Путіна.

"Я вірю, що ця промова Байдена буде дуже вражаючою та матиме наслідки для Путіна", – відповів Кулеба на запитання журналістки.

На сайті Білого дому повідомляється, що виступ Байдена запланований на вечір 21 лютого. Зокрема, серед тем, які звучатимуть - підтримка України до переможного кінця у війні.

"Байден виступить у Варшаві з промовою про те, як Сполучені Штати згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою свободу та демократію. Президент Байден дасть зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, як ви чули, як він багато разів казав, стільки, скільки буде потрібно", - сказано у заяві.

Нагадаємо, представник Білого дому з питань нацбезпеки Джона Кірбі повідомив, що під час свого візиту до Польщі президент США Джо Байден звернеться до російського диктатора Володимира Путіна та всіх росіян.

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