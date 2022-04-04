Блінкен назвав звірства росіян у Бучі "ударом під дих": Держдеп задокументує усі злочини

Блінкен назвав звірства росіян у Бучі "ударом під дих": Держдеп задокументує усі злочини

Держдепартамент допоможе задокументувати усі звірства, які російські військові вчинили проти цивільного населення України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував звірства росіян в Ірпені, Бучі, Гостомелі та інших містах і селах Київщини. За словами держсекретаря, фотографії величезної кількості загиблих цивільних – це "удар під дих".

Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

Також читайте Реакція світу на геноцид у Бучі: санкції та трибунал чи чергове глибоке занепокоєння

Блінкен запевнив, що Держдепартамент допоможе задокументувати усі звірства, які російські військові вчинили проти цивільного населення України.

"Від моменту агресії ми вийшли і сказали, що російські війська скоїли воєнні злочини. Ми працюємо над тим, щоб задокументувати це (воєнні злочини — Ред.), щоб надати інформацію, яку маємо, відповідним інструкціям та організаціям. І за це має бути відповідальність", — зазначив держсекретар.

Він закликав не мовчати про "жорстокість Росії щодо України".

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звіртсва російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів, коли нарешті українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.

Після моторошних кадрів з Бучі США найближчим часом запровадять проти Росії додаткові санкції.

Читайте також: