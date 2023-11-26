Блінкен обговорить ситуацію в Україні з очільниками МЗС країн НАТО 

Крім того, вони обговорить пріоритети Вашингтонського саміту НАТО в липні 2024 року.

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорить ситуацію в Україні під час засідання міністрів закордонних справ країн НАТО, яке пройде упродовж 27-29 листопада перебуватиме з офіційним візитом у Брюсселі.

Про це повідомляє Держдеп США.

Зазначається, що Блінкен на зустрічі підкреслить непохитну відданість НАТО Україні в її боротьбі проти російської агресії.

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"Блінкен наголосить на нашій підтримці демократії і регіональної стабільності на Західних Балканах і обговорить пріоритети Вашингтонського саміту НАТО в липні 2024 року", - зазначається в повідомленні.

Додамо, країни Великої сімки (G7) виступили з засудженням ракетних запусків балістичних ракет КНДР, а також військової співпраці між Пхеньяном та Москвою.

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