Блінкен підтвердив, що серед убитих і взятих у заручники в Ізраїлі є американські громадяни

А посол Ізраїлю у США Майкл Герцоґ повідомив про "десятки американців" у заручниках.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що серед убитих і взятих у заручники терористами ХАМАСу в Ізраїлі є американські громадяни.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, 8 жовтня, передає The Guardian.

За словами Блінкена, уряд США отримав повідомлення про "декількох американців", убитих у боях, а також "інформацію про зниклих безвісти американців".

Водночас посол Ізраїлю у Вашингтоні Майкл Герцоґ повідомив, що серед заручників є "десятки американців".

"Присутність громадян США серед загиблих і полонених, ймовірно, посилить політичні дебати у Вашингтоні щодо відповіді США на атаку ХАМАС. Пожежа вже розпалила сварку між республіканськими лідерами та адміністрацією Байдена, тоді як нинішня відсутність спікера-республіканця в Палаті представників на тлі внутрішньої боротьби всередині консервативної партії може перешкодити підтримці Ізраїлю Конгресом", - повідомляє видання.

Тим часом лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс закликав адміністрацію Байдена "надати всю можливу допомогу Ізраїлю". Він сказав, що існує потреба в додаткових ресурсах для зміцнення ізраїльських оборонних систем "Залізний купол", "враховуючи ймовірність тривалої взаємодії, яка відбудеться в регіоні".

Нагадаємо, держсекретар США заявив, що президент Джо Байден найближчим часом оголосить про додаткову військову допомогу Ізраїлю.

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