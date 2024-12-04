Блінкен повідомив, коли Україна отримає 50 млрд доларів заморожених активів РФ

За словами Блінкена, 50 млрд доларів будуть переведені найближчими тижнями і зі США, і з Європи.

Заморожені російські активи у розмірі 50 млрд доларів переведуть Україні найближчими тижнями і зі США, і з Європи.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про це під час пресконференції в Брюсселі 4 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз нам вдалося, використовуючи заморожені російські активи, виділити Україні 50 млрд доларів, які будуть переведені найближчими тижнями і зі США, і з Європи, і які забезпечать Україні фінансову підтримку на певний час наступного року", - сказав Блінкен.

Він додав, що Україні необхідні гроші та ресурси для підтримки економіки та оборони.

"Боєприпаси, все, що з цим пов'язано, чи то ППО, чи то ракети, чи то бронетехніка. Ми працюємо дуже рішуче, щоб переконатися, що на багато місяців наперед Україна матиме те, що їй потрібно. Сполучені Штати роблять усе, що можливо", - зазначив Блінкен.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що до кінця терміну чинного президента Джо Байдена США передадуть Україні допомогу на всю суму у 61 млрд доларів, що затвердив Конгрес.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.