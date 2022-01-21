Блінкен пояснив, як Росія може довести своє небажання нападати на Україну

Блінкен пояснив, як Росія може довести своє небажання нападати на Україну

Для цього РФ повинна відвести свої війська від українських кордонів.

У п’ятницю, 21 січня, після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, яким чином РФ може переконати світову спільноту у відсутності намірів здійснити вторгнення до України.

Про це стало відомо із трансляції його пресконференції, яка велася на YouTube.

За словами голови Держдепу США, щоб переконати світ у небажанні воювати, Росії слід відвести свої війська від України.

Також читайте Ескалація чи дипломатія: чого очікувати від переговорів Лаврова і Блінкена

“Якщо Росія справді хоче переконати світову спільноту в тому, що вона не має планів робити агресивні дії проти України, їй варто почати доводити це насправді — наприклад, відведенням військ від кордону”, - заявив Блінкен.

Також держсекретар США підтвердив плани на продовження переговорів після того, як Москва вивчить письмові пропозиції Вашингтона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном домовився про надання Вашингтоном письмових пропозицій щодо "гарантій безпеки" наступного тижня.

Читайте також: