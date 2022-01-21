Блінкен пояснив, як Росія може довести своє небажання нападати на Україну

Для цього РФ повинна відвести свої війська від українських кордонів.
У п’ятницю, 21 січня, після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, яким чином РФ може переконати світову спільноту у відсутності намірів здійснити вторгнення до України.
Про це стало відомо із трансляції його пресконференції, яка велася на YouTube.
За словами голови Держдепу США, щоб переконати світ у небажанні воювати, Росії слід відвести свої війська від України.
“Якщо Росія справді хоче переконати світову спільноту в тому, що вона не має планів робити агресивні дії проти України, їй варто почати доводити це насправді — наприклад, відведенням військ від кордону”, - заявив Блінкен.
Також держсекретар США підтвердив плани на продовження переговорів після того, як Москва вивчить письмові пропозиції Вашингтона.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном домовився про надання Вашингтоном письмових пропозицій щодо "гарантій безпеки" наступного тижня.
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