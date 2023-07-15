Блінкен: Путін не переживе Україну з гарантіями безпеки від союзників

Держсекретар США вважає, що Путіна потрібно переконати, що він не може перемогти у війні.

Довгострокові гарантії безпеки для України, які західні союзники погодили на саміті НАТО у Вільнюсі, мають "найефективніше переконати" російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Джакарті, пише CNN.

На переконання Блінкена, зобов’язання країн НАТО "можуть бути найкращим способом переконати Путіна, що він не зможе якимось чином протриматися довше, ніж Україна і десятки країн, що підтримують Україну".

Зі слів держсекретаря США, гарантії безпеки також можуть бути "найкращим способом скоріше завершити війну".

"Поки він (Путін. – ред.) продовжує вірити, що якимось чином переможе, він, ймовірно, продовжуватиме. Його потрібно переконати в тому, що він помиляється. Довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, її економічний добробут, а також гуманітарна допомога, ймовірно, є найкращим способом цього досягти", – додав Блінкен.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден підтвердив, що союзники України домовилися гарантувати безпеку України до її вступу до Альянсу.

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