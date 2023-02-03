Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Блінкен скасував візит до Китаю через інцидент з аеростатом-шпигуном у небі над США: відео

Блінкен скасував візит до Китаю через інцидент з аеростатом-шпигуном у небі над США: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1744
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Блінкен скасував візит до Китаю через інцидент з аеростатом-шпигуном у небі над США: відео

Фото: із соцмереж

Декілька чиновників Пентагону оголосили, що вони досліджують таємничий літальний об’єкт – повітряну кулю-шпигуна, яка, ймовірно, належить Китаю.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відкладає свій візит до Китаю після інциденту з китайською повітряною кулею-шпигуном, яка була виявлена в польоті в небі на північному заході США.

Про це в п’ятницю, 3 лютого, повідомило агентство Reuters.

Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, Блінкен не хотів би, щоб обговорення інциденту домінувало на його зустрічах із китайськими офіційними особами.

Напередодні кілька чиновників Пентагону оголосили, що вони досліджують таємничий літальний об’єкт – повітряну кулю-шпигуна, яка перетнула Аляску, пройшла через Канаду та була помічена у штаті Монтана на північному заході США.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що офіційні особи США впевнені, що повітряна куля належить Китаю. Про інцидент поінформували президента Джо Байдена, його також обговорили командувач армії США генерал Марк Міллі та міністр оборони Ллойд Остін.

У Міноборони США вважають, що немає "суттєво підвищеної загрози" витоку розвідданих США до Китаю, тому що "офіційні особи точно знають, де перебуває ця повітряна куля і куди вона направляється". Також немає ризиків для цивільної авіації, оскільки повітряна куля перебуває на висоті, значно вищій від тієї, на якій літають комерційні літаки.

Американський уряд обговорив інцидент із китайською владою. "Ми повідомили їм про серйозність інциденту, - сказав американський чиновник. - Ми їм чітко сказали, що зробимо все необхідне для захисту нашого населення і території", - додав він.

Китай поки офіційно не відреагував на цей інцидент. Однак видання Global Times, фінансоване Комуністичною партією Китаю, яке не є офіційним друкованим органом, висміяло інцидент.

Нагадаємо, раніше Берегова охорона США упродовж кількох тижнів стежила за російським судном біля Гавайських островів. Вважається, що це судно призначене для збору розвідданих.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1744
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація