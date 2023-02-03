Блінкен скасував візит до Китаю через інцидент з аеростатом-шпигуном у небі над США: відео

Декілька чиновників Пентагону оголосили, що вони досліджують таємничий літальний об’єкт – повітряну кулю-шпигуна, яка, ймовірно, належить Китаю.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відкладає свій візит до Китаю після інциденту з китайською повітряною кулею-шпигуном, яка була виявлена в польоті в небі на північному заході США.

Про це в п’ятницю, 3 лютого, повідомило агентство Reuters.

Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, Блінкен не хотів би, щоб обговорення інциденту домінувало на його зустрічах із китайськими офіційними особами.

Напередодні кілька чиновників Пентагону оголосили, що вони досліджують таємничий літальний об’єкт – повітряну кулю-шпигуна, яка перетнула Аляску, пройшла через Канаду та була помічена у штаті Монтана на північному заході США.

#BREAKING: A Chinese surveillance balloon spotted in skies over northern U.S.⁰⁰#UnitedStates | #USA

⁰A suspected Chinese surveillance balloon has been hovering over the northern U.S. for the past few days, and the U.S. government has discussed shooting it out of the sky pic.twitter.com/aSyJqLXQmX — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 2, 2023

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що офіційні особи США впевнені, що повітряна куля належить Китаю. Про інцидент поінформували президента Джо Байдена, його також обговорили командувач армії США генерал Марк Міллі та міністр оборони Ллойд Остін.

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У Міноборони США вважають, що немає "суттєво підвищеної загрози" витоку розвідданих США до Китаю, тому що "офіційні особи точно знають, де перебуває ця повітряна куля і куди вона направляється". Також немає ризиків для цивільної авіації, оскільки повітряна куля перебуває на висоті, значно вищій від тієї, на якій літають комерційні літаки.

Американський уряд обговорив інцидент із китайською владою. "Ми повідомили їм про серйозність інциденту, - сказав американський чиновник. - Ми їм чітко сказали, що зробимо все необхідне для захисту нашого населення і території", - додав він.

Китай поки офіційно не відреагував на цей інцидент. Однак видання Global Times, фінансоване Комуністичною партією Китаю, яке не є офіційним друкованим органом, висміяло інцидент.

Нагадаємо, раніше Берегова охорона США упродовж кількох тижнів стежила за російським судном біля Гавайських островів. Вважається, що це судно призначене для збору розвідданих.

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