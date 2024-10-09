Блінкен слідом за Байденом скасував поїздку на "Рамштайн": чи перенесуть засідання

Держсекретар США Ентоні Блінкен вслід за очільником Білого дому Джо Байденом також вирішив скасувати свою поїздку до Німеччини, де відбудеться засідання Контактної групи для допомоги Україні у форматі "Рамштайн".

Про це на брифінгу розповів речник Держдепу США Меттью Міллер.

За його словами, Блінкен планував приєднатися до Байдена в Німеччині після візиту до Лаосу. Проте оскільки президент США не поїде до ФРН, то глава Держдепу також повернеться одразу до Вашингтона.

Як уточнює Reuters, канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував рішення Байдена відкласти свою поїздку. "Це була б дуже важлива зустріч, і ми підготували її з усіх боків. Її буде перенесено. Але я повинен відверто сказати, що якби в моїй країні лютували такі шторми, я б теж прийняв це рішення", – зазначив Шольц.

Чи перенесуть "Рамштайн"

Тим часом у Пентагоні вирішують, чи переносити зустріч у форматі "Рамштайн" в Німеччині, заплановану на суботу, 12 жовтня, у зв'язку зі зміною планів президента США Джо Байдена. Про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає "Голос Америки".

"Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в Контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі міністра", – зазначила речниця Пентагону.

Відповідаючи на запитання, чи планують перенести засідання групи з питань оборони України, об'єднавши її з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня, у Пентагоні заявили, що поки не мають остаточного рішення:

"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше".

"Наразі невідомо, чи відбудеться цієї суботи "Рамштайн" без присутності Джо Байдена, чи зустріч вирішать перенести на іншу дату. В Білому домі та Пентагоні кажуть, що вирішують це питання з партнерами і обіцяють повідомити більше деталей вже незабаром", – додав журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у соцмережі Х.

Раніше планувалося, що під час візиту Байдена до Німеччини лідери США, Німеччини, Франції та Великої Британії проведуть зустріч, яка, ймовірно, стосуватиметься України.

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