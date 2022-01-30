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Блінкен та Лавров можуть провести переговори наступного тижня – Нуланд

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Блінкен та Лавров можуть провести переговори наступного тижня – Нуланд

Associated Press

За її словами, зараз є ознаки зацікавленості Росії щодо обговорення американських відповідей на російські "гарантії безпеки".

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров можуть провести переговори вже наступного тижня.

Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд в ефірі телеканалу CBS.

"Держсекретар Блінкен та міністр закордонних справ Лаврів, ймовірно, проведуть переговори наступного тижня", — сказала Нуланд.

За її словами, зараз є ознаки зацікавленості Росії щодо обговорення американських відповідей на російські вимоги "гарантій безпеки", які США до цього передали РФ.

Нагадаємо, що США та НАТО відмовили Росії у вимогі не приймати Україну до Альянсу.

Раніше   США надіслали Росії письмові відповіді щодо "гарантій безпеки". Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що "гарантії безпеки" складені у координації з Києвом.

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