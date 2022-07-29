Блінкен та Лавров вперше від початку війни провели розмову: що держсекретар США сказав прихвостню Путіна

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вперше провели телефонну розмову від початку повномасштабної війни Росії.

Блінкен розповів, що телефонна розмова з Лавровим була "відверта та прямолінійна".

Про результати розмови американський дипломат розповів на пресконференції, пишуть західні видання.

Як зазначає CNN, під час розмови американський дипломат закликав Лаврова погодитися на пропозицію США щодо звільнення двох незаконно затриманих у РФ громадян США – Пола Вілана і баскетболістки Брітні Ґрайнер.

"Я тиснув на Кремль, щоб той прийняв суттєву пропозицію, яку ми висунули щодо звільнення Пола Вілана та Брітні Ґрайнер", — сказав Блінкен.

Окрім цього, російський та американський дипломати обговорювали розблокування експорту зерна з України через Чорне море, а також Блінкен попередив Лаврова про наслідки для РФ, "якщо вона просуватиметься вперед у своїх планах з анексій територій".

Поки офіційного повідомлення на сайті Державного департаменту США немає.

Тим часом у Кремлі виклали свою версію розмови. У МЗС РФ заявили, що усі цілі та завдання "спецоперації" в Україні будуть повністю виконані", а постачання західної зброї до України "продовжує агонію режиму в Києві". Лавров нагло збрехав Блінкену про те, що ЗС Росії суворо дотримуються норм міжнародного права.

Також читайте Масове вбивство українських полонених в Оленівці: силовики України виступили зі спільною заявою

"Проведено обмін думками щодо проблематики двосторонніх відносин, що гостро потребують нормалізації. Щодо можливого обміну ув'язнених громадян Росії та США з російського боку наполегливо запропоновано повернутися в режим професійного, без спекулятивних інформаційних вкидань, діалогу в режимі "тихої дипломатії", - йдеться у заяві МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим має відбутися перша від початку війни в Україні телефонна розмова. Жодних домовленостей за спиною офіційного Києва не буде, наголошують у Держдепі.

Новина доповнюється...