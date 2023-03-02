Блінкен та Лавров вперше від початку війни зустрілися особисто: про що говорили

Зустріч очільників Держдепу США та зовнішньополітичного відомства РФ була незапланованою і тривала приблизно десять хвилин.

У четвер, 2 березня, Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провели першу особисту зустріч від початку війни, яку розв’язав Кремль в Україні. Вона відбулася у кулуарах саміту глав МЗС G20 у столиці Індії Нью-Делі.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на неназваних офіційних осіб США.

Коротка зустріч між Блінкеном і Лавровим була незапланованою і тривала близько 10 хвилин.

Блінкен закликав Росію знову приєднатися до Нового договору про ядерну зброю START, з якого Росія офіційно вийшла. Він також наполягав на тому, щоб Росія звільнила колишнього морського піхотинця США Пола Велана, засудженого до 16 років колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві, та наголосив на незмінній підтримці союзниками США України.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова підтвердила, що глави зовнішньополітичних відомств Росії та США поспілкувалися, але не назвала зустріч повноцінними переговорами.

“Блінкен попросив про контакт із Лавровим. Під час другої сесії “двадцятки” Сергій Вікторович поспілкувався. Жодних переговорів, зустрічі тощо не було”, — сказала вона.

Востаннє Блінкен та Лавров особисто зустрічалися на переговорах у Женеві у січні 2022 року, трохи більш ніж за місяць до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен не бачить свідчень того, що Росія справді готова розпочати змістовні дипломатичні зусилля, щоб зупинити свою агресію в Україні.

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