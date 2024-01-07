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Блінкен у Туреччині обговорив "останні кроки" щодо схвалення вступу Швеції до НАТО

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Блінкен у Туреччині обговорив "останні кроки" щодо схвалення вступу Швеції до НАТО

Ентоні Блінкен / Фото: Getty Images

Перед чим рішення затримувалось протягом 19 місяців.

Державний секретар Сполучених Штатів Антоні Блінкен прибув з візитом до Туреччини, де обговорив "останні кроки" щодо схвалення турецьким парламентом шведської заявки на членство в НАТО.

Про це інформує агенція Reuters.

"У Туреччині ми також говорили про останні кроки в процесі ратифікації вступу Швеції до НАТО в найближчі тижні", — розповів Блінкен.

Віддання зазначає, що 26 грудня комісія у закордонних справах турецького парламенту схвалила заявку, що стало ключовим кроком на шляху до розширення НАТО. Перед чим рішення затримувалось протягом 19 місяців.

Тепер для ухвалення рішення необхідно провести голосування на генеральній асамблеї Великих національних зборів, парламенту Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання НАТО через ракетні обстріли України.

Крім того, ми раніше інформували, що колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес дав невтішний прогноз щодо членства України в НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
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