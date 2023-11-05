Блінкен відкинув заклик Йорданії та Єгипту про припинення вогню у Газі

Держсекретар пояснив, що припинення вогню піде на користь лише бойовикам ХАМАСу.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відкинув заклики Йорданії та Єгипту переконати Ізраїль, щоб він припинив операцію у Секторі Гази.

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Про це Блінкен заявив під час пресконференції з єгипетським і йорданським міністрами закордонних справ у місті Амман, передає Reuters.

Блінкен пояснив, що пауза у військових діях дозволить бойовикам терористичного угруповання ХАМАС перегрупуватися та завдати нового удару по Ізраїлю.

"Жодна країна, жоден з нас не погодиться на це. Тому важливо підтвердити право Ізраїлю та його обов'язок захищати себе", — додав держсекретар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що розриває усі контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Крім того, ми раніше інформували, що армія Ізраїлю, ймовірно, після консультацій зі США удосконалила свій план щодо ХАМАС і змінить тактику.

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