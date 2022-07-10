Блінкен вважає, що протести у Шрі-Ланці пов’язані з війною в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що протести на Шрі-Ланці можуть бути пов'язані з війною Росії проти України, внаслідок чого заблоковано експорт українського зерна.

Блінкен вважає, що це може призвести до чергових криз в інших країнах світу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Те, що ми бачимо в усьому світі, — це зростання продовольчої безпеки, яка значно посилилася російською агресією проти України", — сказав Блінкен.

За його словами, це також вплинуло на Таїланд, де ціни на добрива "піднялися до захмарних розмірів" через блокаду. Блінкен вважає, що це матиме серйозні наслідки для такої сільськогосподарської країни, як Таїланд, "оскільки за відсутності добрив ми знаємо, що наступного року врожайність знизиться, а ціни потенційно зростуть".

Внаслідок серйозного дефіциту продовольства та палива у Шрі-Ланці спалахнули заворушення. Це стало причиною відставки п резидента і прем'єр-міністра країни після штурму протестувальниками їхніх офіційних резиденцій.

Слід зазначити, що н а Росію та Україну разом припадає майже третина світового експорту пшениці. За даними ООН, у 2019 році на Україну припадало 16% світових поставок кукурудзи та 42% соняшникової олії.

Нагадаємо, у столиці Шрі-Ланки – Коломбо - учасники протестів оточили приватний будинок прем'єр-міністра,там почалася пожежа. Це сталося за кілька годин після того, як тисячі протестувальників зайшли до офіційної резиденції президента Готабая Раджапакса.

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