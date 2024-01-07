Блінкен закликав Ізраїль не заважати поверненню мешканців Гази

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту на Близький Схід заявив, що Ізраїль не повинен заважати палестинським мирним жителям Сектора Гази повертатися додому після завершення бойових дій. Він також вважає неприпустимим тиснути на цивільне населення цього регіону з вимогою покинути його.

Про це голова Держдепу США на пресконференції в столиці Катару, передає Times of Israel.

Блінкен наголосив, що під час свого візиту до Ізраїлю цього тижня він скаже ізраїльським офіційним особам, що необхідно зробити більше для запобігання жертвам серед цивільного населення в Газі.

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Держсекретар США додав, що загибель журналістів в Газі є “неймовірною трагедією”, і що в Секторі вбивають занадто багато журналістів.

Ентоні Блінкен здійснює турне країнами Близького Сходу на тлі зусиль країн Заходу уникнути ескалації конфлікту, який розпочався після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Американський дипломат висловив занепокоєння "глибоким напруженням" у регіоні. Близькосхідний конфлікт може "утворити метастази" і викликати "ще більшу нестабільність та ще більші страждання", попередив він.

Окрім Ізраїлю, Блінкен відвідає також Західний берег річки Йордан, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Єгипет.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що військова кампанія Ізраїлю у Cекторі Гази триватиме ще багато місяців.

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